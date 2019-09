Les crédits délirants de Walmart, l’enfer des usines d’Apple, décrochez (de) votre smartphone, aujourd'hui sur korii.

Les avances sur salaire trop intéressées de Walmart ou d'Uber, l'enfer des usines qui produisent nos iPhones, la puissance internationale des productions locales de Netflix, des conseils pour lâcher son smartphone, l'apprentissage du latin sur internet... À liire sur korii.



Un article vous a plu? N'hésitez pas à partager cette newsletter. Un autre vous a déplu? Dites-le nous en répondant directement à ce mail, on lit tout.



Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Dans les usines d'Apple, les heures supplémentaires sont la carotte et le bâton

Alors que sort le nouvel iPhone, le rapport d'une ONG détaille les conditions de travail misérables des personnes employées à le fabriquer.

Lire l'article

Quelques conseils pour se libérer de l'emprise de son smartphone

Vous n'en avez pas assez de le laisser avaler votre temps et votre productivité?

Lire l'article

Walmart propose un prêt à 36% aux personnes qu'elle emploie, et Uber pourrait l'imiter. Le «payday loan» a le vent en poupe et fragilise encore plus les personnes qui dépendent déjà de leur employeur.

Lire l'article

Netflix, un levier international pour les productions locales

Grâce au streaming, cinéma et séries du monde entier trouvent une nouvelle audience.

Lire l'article

«Veni vedi vici», ou partir à la conquête du latin grâce à internet

La plateforme Duolingo vous permet d'apprendre la langue de Sénèque.

Lire l'article