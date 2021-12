Quand des profs en sont réduits à un jeu humiliant pour financer l'école

La vidéo a fait le tour d'internet. Dix professeurs, agenouillés au centre d'une patinoire de hockey sur glace, tentent frénétiquement de récupérer 5.000 billets de 1 dollar (4.437 euros en tout) éparpillés autour d'eux, sous les yeux de centaines de spectateurs. Chacun pourra utiliser l'argent récupéré pour organiser un projet avec sa classe.

La scène s'est déroulée samedi 11 décembre avant un match de hockey à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Ce jeu de «dash for cash» était organisé par CU Mortgage Direct, une entreprise locale de crédit hypothécaire.

Sans surprise, cette petite attraction n'a pas été du goût de tout le monde, et des milliers d'internautes ont dénoncé une épreuve humiliante pour les participants et participantes, profitant du manque de moyens accordés à l'éducation pour organiser un divertissement malsain.

Le Dakota du Sud est le second État où les salaires du personnel éducatif sont les plus bas du pays, devançant le Mississippi. Et ce, dans un pays où 94% des instituteurs et institutrices dépensent leur propre argent pour acheter des fournitures scolaires (une réalité qui se retrouve aussi en France).

Sur Twitter, une vidéo de l'événement postée par la journaliste d'un média local a été visionnée près de 20 millions de fois. Devant l'ampleur de l'indignation, le club de hockey ainsi que l'entreprise organisatrice tentent tant bien que mal de gérer la crise.

At the Premier Center for the Stampede game where after the first period local teacher will participate in the first-ever Dash For Cash. $5,000 is up for grabs for teachers to use in their classrooms. pic.twitter.com/8dqcI7QTRe