L'effondrement de WeWork, le dollar de retour au Venezuela, la contrebande spatiale de la Chine, aujourd'hui sur korii.

Deux femmes devraient décrocher la Lune grâce à la NASA

Il faudra tout de même attendre 2024 et le succès du programme Artemis.

La Chine pique en douce la technologie spatiale américaine

En retard sur les États-Unis dans la course aux étoiles, le géant asiatique n'hésite pas à recourir à l'espionnage et à la contrebande.

Comment faire disparaître 30 milliards de dollars en huit mois? Faites comme WeWork, la start-up spécialisée dans le coworking.

Au Venezuela, le marché reprend ses droits

La situation économique du pays connaît une relative amélioration, du moins pour la population capable de payer en dollars.

Réutilisable 132 fois, CupClub révolutionne le gobelet en plastique

Une architecte anglaise a mis au point un gobelet qui, après usage, est collecté et lavé tous les jours avant d'être redistribué et in fine recyclé.

