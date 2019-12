Réinventer les cadeaux de Noël, le diktat des frais de port gratuits, le fiasco qui a failli tuer le jeu vidéo, une journée sur korii.

Quelques conseils pour un Noël plus responsable, le jeu vidéo le plus nul de l'histoire, les leçons du marché de l'immobilier chez les bernard-l'hermite, les frais de port gratuits qui ravagent tout, un iPhone pas beaucoup plus cher, c'était aujourd'hui sur korii.



Comment réinventer le cadeau de Noël

Consommer moins mais mieux, se soucier de l'environnement, réapprendre à faire plaisir: nos conseils avant les fêtes.

Lire l'article

«E.T. the Extra-Terrestrial», le plus grand fiasco de l'histoire du jeu vidéo

Game designer pour Atari, Howard Scott Warshaw s'est vu reprocher d'avoir à lui seul coulé un marché de plusieurs milliards de dollars.

Lire l'article

L'iPhone 12 pourrait ne coûter que 50 dollars de plus: malgré les nouveautés attendues, Apple semble vouloir tenir ses prix.

Lire l'article

Les frais de port, faiseurs de rois du commerce en ligne

Les internautes sont allergiques aux frais de livraison, au grand bénéfice des plus gros sites marchands.

Lire l'article

Chez les bernard-l'hermite aussi, le marché de l'immobilier est tendu

Heureusement pour les petites bêtes, leur société reste moins inégalitaire que beaucoup de celles humaines.

Lire l'article