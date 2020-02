Des rencontres sur Amazon, l'informatique biologique, les circuits courts peu verts, une journée sur korii.

Amazon réinventé, manger local, success story aux Caraïbes, ordinateurs biologiques, toxicomanie et voitures autonomes, une journée sur korii.



Manger local est-il si écolo que ça?

C'est loin d'être le facteur le plus important: la consommation de viande a bien davantage d'impact.

Amazon ferait un excellent site de rencontres

Et si vous choisissiez vos partenaires chez le géant du e-commerce?

Anguilla, petite île des Caraïbes, s'enrichit grâce à la Silicon Valley et à un joli hasard alphabétique.

Lire l'article

L'avenir de l'informatique sera biologique

De plus en plus d'entreprises misent sur le biomimétisme pour développer les processeurs et les centres de données de demain.

Les toxicomanes adorent la voiture autonome de Google

Seringues usagées, jets de pierre, avantages sociaux inexistants: les conditions de travail chez Waymo sont de plus en plus décriées.

