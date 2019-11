Des restos fantômes, le scandale WeWork, l'arnaque de la journée de 8 heures, aujourd'hui sur korii.

Les «restaurants fantômes» des apps de livraison, l'arnaque de la journée de 8 heures, des licenciements secs et un parachute en or massif chez WeWork, un super-ordinateur prêt à révolutionner la recherche, le biohacking pour une jeunesse éternelle, une journée sur korii.



Pour survivre aux apps de livraison, les restaurants doivent disparaître

Uber Eats, Deliveroo et les autres favorisent la création de «restaurants fantômes».

Lire l'article

La journée de huit heures est une arnaque

Il est peut-être temps de revoir les vieux mythes et schémas hérités de la révolution industrielle.

Lire l'article

Ex-patron de WeWork, Adam Neumann touchera 700.000 dollars pour chacune des 2.400 personnes que l'entreprise va licencier.

Lire l'article

Le CS-1, super-ordinateur dédié à l'IA, est prêt à révolutionner la recherche

Avec un processeur spécialisé de la taille d'un iPad, la machine promet des avancées scientifiques majeures.

Lire l'article

Le biohacking, ou les promesses d'éternelle jeunesse

Toutes les technologies de la Silicon Valley sont bonnes pour essayer d'atteindre la santé parfaite.

Lire l'article