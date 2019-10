La revanche de Big Tobacco, la capture du CO2, les fake news ukrainiennes, aujourd'hui sur korii.

L'offensive de l'industrie du tabac contre la vape, la capture et le stockage de nos émissions de CO2, des pages Wikipedia transformées en faux articles scientifiques, le lucratif business ukrainien de la fake news... À liire sur korii.



Vape: comment Big Tobacco est en train de reprendre la main

Dépassés par le carton de la cigarette électronique, les géants du tabac manœuvrent pour imposer leur alternative.

Lire l'article

Comment un Ukrainien et sa fille ont monté un réseau Facebook pro-Trump géant

Les manipulations politiques sur les réseaux sociaux, ce mal du siècle.

Lire l'article

Selon certains chercheurs, ce n'est plus une option: pour sauver le climat, il faut capturer et séquestrer 10 gigatonnes de gaz carbonique par an.

Lire l'article

Transformez n'importe quelle page Wikipedia en article scientifique

Les professeur·es ne verront peut-être pas que cette farce a été élaborée par une agence américaine du numérique.

Lire l'article

Les personnes riches peuvent-elles être altruistes?

Selon certains psychologues, les ressources financières auraient une influence directe sur le niveau de compassion.

Lire l'article