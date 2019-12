La revanche d'Elon Musk, un diesel plus propre, GTA V et les manifestations hongkongaises, une journée sur korii.

La revanche boursière d'Elon Musk, des recherches pour un diesel plus propre, des manifestant·es hongkongais·es qui en découdent dans GTA V en ligne, les clashs diplomatiques de la Chine et des États-Unis autour de la 5G aux îles Féroé, c'était aujourd'hui sur korii.



Le diesel propre, mythe ou réalité?

Scientifiques et constructeurs cherchent et trouvent des solution pour verdir un carburant légitimement décrié.

À Hong Kong, on manifeste aussi en ligne sur GTA V

En Chine et à Hong Kong, les adeptes du célèbre jeu vidéo l'utilisent comme champ de bataille virtuel.

Elon Musk peut faire le malin: l'action Tesla bat des records, et c'est pour lui une petite revanche personnelle.

Les îles Féroé, nouveau théâtre de la guerre froide de la 5G

Le territoire danois, qui envisage de faire appel à Huawei pour installer son futur réseau 5G, fait face à de fortes pressions américaines et chinoises.

2019: la conso dans tous ses états

Nos modes de vie changent, notre consommation aussi: de Yuka à Wish, de Vinted aux petits trucs du marketing, sélection d'articles sur la question.

2019: des virus, des hackers, des vilains et des arnaques

Pirates, escrocs, virus, affaires louches et histoires folles: sélection d'articles sur le côté sombre de la tech.

