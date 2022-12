🇷🇺 Le naufrage édifiant du Kremlin 💻 Le logiciel qui fait gagner l'Ukraine ✈️ Le saut à ski hypersonique de la Chine, hier sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

Manuel d'armes sur Wikipédia, corruption et tirs amis: révélations folles sur «la guerre de Poutine»

Une enquête du New York Times dévoile en long et en large le naufrage total du Kremlin.

«Delta», le logiciel qui permet à l'Ukraine de résister à la Russie

Quand le code et l'agilité se transforment en armes.

Pour propulser ses engins hypersoniques, la Chine opte pour des tremplins «saut à ski»

Plus simple, plus sûre, plus rapide, la méthode fait ses preuves.

Comment un miracle météo a permis à l'Ukraine de couler le Moskva

C'était impossible, donc ils l'ont fait.

