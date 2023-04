Une bombe tue en plein Saint-Petersbourg Vladlen Tatarsky, star des blogueurs militaires russes

Il était l'un des blogueur militaires les plus fameux de la sphère russophone, l'un des plus durs et, parfois, l'un des plus acerbes vis-à-vis du Ministère de la défense de son pays d'adoption. Vladlen Tatarsky, dont le vrai nom Maxim Fomin, est mort dans un attentat à la bombe mené directement contre sa personne dans un bar de Saint-Pétersbourg, le dimanche 2 avril.

An explosion in a St. Petersburg cafe has reportedly killed pro-Kremlin “war correspondent” Vladlen Tatarsky. A local news outlet says the cafe is owned by Wagner Group founder Evgeny Prigozhin. https://t.co/nhirnoYCqN — Meduza in English (@meduza_en) April 2, 2023

Vladlen Tatarsky était notamment célèbre pour son discours sans pitié voire génocidaire vis à vis de l'Ukraine, de son peuple et de son gouvernement, déroulé dans la vidéo visible ci-dessous, enregistrée juste après une rencontre avec Vladimir Poutine.

Владлен Татарский, которого сегодня взорвали в Петербурге, запомнился этим видео.



Он записал его в сентябре сразу после встречи с Путиным на мероприятии по аннексии регионов Украины.



Большие планы на жизнь были (убивать и грабить). Вполне соответствует духу путинской власти. pic.twitter.com/2wGtlEMEoT — Команда Навального (@teamnavalny) April 2, 2023

Le 2 avril, Tatarsky tenait salon dans un bar nommé le Street Food Bar #1 à Saint-Petersbourg, qui a appartenu ou appartient encore à Evgueni Prigojine. Dans le cadre d'un salon de discussion nommé «Cyberfront Z», il y tenait une conférence sur son nouveau métier de pseudo-reporter de guerre sur Telegram, plateforme sur laquelle il compte plus de 500.000 abonnés.

À lire aussi Recruté par Wagner, un assassin rentre chez lui, puis tue à nouveau

Peu après son arrivée dans les lieux, une femme a été vue offrant une petite statue à cet intervenant de luxe. Ce serait l'objet détonnant qui a tué le blogueur et blessé des dizaines d'autres personnes.

Eyewitnesses to the blast in St. Petersburg that killed pro-invasion blogger Vladlen Tatarsky describe a young woman showering him in praise and gifting him a little statue, minutes before the bomb went off. She apparently claimed to be an art student. https://t.co/dUKaeMi1WY — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 2, 2023

Embrouillamini

Nombre de commentateurs russes, officiels ou médiatiques, ont été prompts à accuser l'Ukraine de l'attentat. Certains pointent des pistes, certes maigres, qui pourraient mener à une étudiante en arts plastiques, qui porteraient bien leur nom, nommée Maria Yarun et originaire d'Ivano-Frankivsk, en Ukraine.

Tous et toutes, bien sûr, demandent à ce que le pays soit intégralement rasé pour ses méfaits, ainsi que le rapportent Meduza ou l'Institute for the Study of War (ISW) notamment.

New: Today's report discusses the assassination of prominent pro-war Russian milblogger Maksim Fomin (also known as Vladlen Tatarsky) in St. Petersburg on April 2. Fomin’s assassination may reveal further fractures within the Kremlin and its inner circle.https://t.co/WTwrdVe4Fr pic.twitter.com/T58474Liq9 — ISW (@TheStudyofWar) April 3, 2023

«Tatarsky a été tué dans le centre de Petersbourg. Des terroristes ukrainiens l'ont tué. Ils sont à l'évidence partout dans notre pays. Ils tueront et feront sauter des choses. Mais nous ne sommes pas en guerre contre le Peuple ukrainien. Et nous allons donner des leçons aux porcs ukrainiens», a ainsi écrit Anton Krasovsky, ancien patron de la chaîne RT.

«Quand notre pays va-t-il commencer à répondre?», s'est quant à elle emportée Tina Kandelaki, l'une des dirigeantes de Gazprom Media. «Les terroristes ont de la lumière, de l'eau, des restaurants, Internet, les leaders de ces tueurs se promènent partout dans le pays avec des caméras.»

À lire aussi Pour l'armée ukrainienne, 52 cartes qui peuvent sauver beaucoup de vies

Rien pour l'instant n'indique pourtant qu'un quelconque groupe ukrainien soit derrière l'attentat –pas plus que l'inverse. L'événement ressemble surtout au résultat sanglant des luttes intestines en cours dans les sphères militaires russes, le Groupe Wagner et le Ministère de la défense étant engagés dans une bataille sans pitié pour le pouvoir.

Evgueni Prigojine, qui a mis son bar à disposition du club de discussion, est ainsi beaucoup moins affirmatif que les commentateurs russes, prompts à pointer l'Ukraine du doigt. Ainsi que l'explique l'ISW, il a ainsi expliqué le 2 avril qu'il «n'accuserait pas le régime de Kiev» pour l'attentat contre Vladlen Tatarsky.

Un peu plus tard, il clamait –sans doute à tort– que Bakhmout avait fini par tomber et être prise par le Groupe Wagner, et rendait hommage de manière aussi public que visible à Vladlen Tatarsky.