Une masse ensanglantée: l'effrayant «cadeau» de Prigojine et du Groupe Wagner au Parlement européen

Mi-novembre, le Groupe Wagner, de sinistre réputation, postait une vidéo ignoble et scandaleuse. On pouvait y voir l'un des soldats de la troupe de mercenaires à la solde du Kremlin, accusé de traîtrise, être exécuté d'un monstrueux coup de masse donné sur le côté de la tête, tête soigneusement scotchée à un parpaing.

Très actif aux côtés de son maître du Kremlin pour affirmer son rôle et renforcer son pouvoir, le «cuisinier de Poutine» Evgueni Prigojine s'était par ailleurs permis de réagir publiquement et avec le cynisme d'un troll inhumain à ladite vidéo.

«C'est magnifiquement réalisé, cela se regarde facilement. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage», aurait-il notamment déclaré. Mais l'histoire ne se termine pas ici: elle n'était que le sombre premier acte d'une bien sombre farce.

À la masse

On a la propagande que l'on peut, et celle du Groupe Wagner ne fait pas dans la dentelle mais dans le sombre et le sanglant. Mercredi 23 novembre, le Parlement européen votait pour qualifier la Russie d'«État promoteur du terrorisme» et ajouter le groupe paramilitaire et les troupes tchétchènes de Ramzan Kadyrov aux organisations terroristes surveillées par l'Union européenne.

C'est voté! Le Parlement européen qualifie la Russie d'Etat sponsor du terrorisme et exige l'inclusion du groupe Wagner et des milices de Kadyrov sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne.

La réaction du Groupe Wagner et de son brutal patron a été rapide et particulièrement édifiante. Dans une mise en scène sordide et digne des pires organisations criminelles, Igor Yesiliev, avocat du groupe et proche collaborateur d'Evgueni Prigojine, a remis, à la demande de ce dernier, au blog propagandiste et ferme à trolls Cyber Front Z, un «dossier» à destination finale de l'instance européenne.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, il s'agit en réalité d'une masse portant les sigles du Groupe Wagner, et dont le manche est tâché de faux sang, référence directe à l'exécution dont nous parlions en introduction. Le tout était placé dans un étui à violon –là où les espions et assassins planquent les armes de leurs crimes dans les vieux films d'espionnage.

Пригожин передал Европарламенту кувалду «в крови» с выгравированным логотипом ЧВК Вагнера в футляре из-под скрипки.



La masse ensanglantée n'a certes pas été directement remise à un quelconque membre ou représentant du Parlement européen, Wagner se servant du Cyber Front Z comme d'un maigre paravent ou, dans le camp prorusse, d'une grande caisse de résonance.

Attention aux fausses informations sur la masse envoyée par le chef du groupe de mercenaires Wagner.

Elle n'a pas été adressée au Parlement européen mais à un groupe de propagande prorusse sur Telegram.

La menace n'en est pas moins une, claire et terrible: dans les mains d'hommes auxquels les assassinats en territoire russe comme à l'étranger ne font pas peur, le «marteau de la vengeance» wagnérien pourrait un jour à nouveau servir, sous une forme ou sous une autre.