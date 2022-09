Ce que signifierait la «mobilisation» en Russie

«Mobilizatsiya» en russe, soit mobilisation en français. Le terme est, depuis quelques semaines et plus encore depuis quelques jours et les débâcles subies par les troupes de Moscou en Ukraine, sur toutes les lèvres, dans les médias nationaux russes comme dans les écrits furieux des blogueurs ultra-nationalistes et commentateurs militaires du cru.

Alors que Vladimir Poutine et le Kremlin se sont jusqu'ici refusés à la décréter, se bornant à qualifier la guerre en Ukraine de simple «opération spéciale», les choses pourraient très vite évoluer.

Moscou annonce la tenue rapide de référendums d'annexion dans quatre régions ukrainiennes (Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia), avec à la clé une mystérieuse allocution annoncée puis reportée du maître des lieux.

Nombre de médias rapportent que le pays se prépare désormais activement à cette fameuse «mobilizatsiya». Au grand dam d'ailleurs de ses marchés et de son économie et ce bien que la manœuvre soit sans doute à visées internes plutôt qu'externes et réellement militaires.

Mais que signifierait exactement, et sur le plan pratique, une mobilisation en Russie? Le terme et la procédure étant spécifiques au pays, c'est la question à laquelle essaie de répondre The War Zone, à la suite du média indépendant Meduza.

Le site explique que la «mobilizatsiya» ne peut intervenir que si le pays est formellement en guerre, ce qui n'est (étrangement) pas le cas contre l'Ukraine dans le cadre de cette fameuse «opération spéciale». L'annexion de certaines régions ukrainiennes en ferait des territoires russes, et leur attaque permettrait à Moscou d'entrer officiellement en guerre, déclenchant ainsi la possibilité légale de la mobilisation.

Chair fraîche à canon

Ainsi que l'expliquait en 2016 le think tank Chatham House, et comme le reprend The War Zone, la mobilisation à la russe est à la fois industrielle et humaine. Sur le plan économique et technique, elle signifie une réorganisation de tous les acteurs autour de la guerre et de ses besoins.

«Cela vient de la planification de l'ère soviétique, écrivait Andrew Monaghan de Chatham House dans son étude de 2016, dans laquelle le complexe militaro-industriel était au cœur d'un système centralisé pour préparer l'économie pour la guerre. La préparation à la guerre était présente à chaque niveau du pouvoir, et des plans militaires étaient liés à l'industrialisation.»

Bref, sur le plan économique, une mobilisation en bonne et due forme permettrait au Kremlin de mettre l'économie du pays littéralement au pas, et de la réorganiser un peu plus encore autour de ses objectifs militaires.

Sur le plan humain, c'est le destin des conscrits et des réservistes qui se joue avec le déclenchement de la «mobilizatsiya»: dans un contexte d'augmentation par décret des effectifs de l'armée mais de grandes difficultés pour recruter, y compris pour le Groupe Wagner et ses repris de justice, cette chair à canon plus ou moins fraîche serait immédiatement rappelés sous les drapeaux et envoyée sur le front.

D'autres, explique The War Zone, pourraient être appelés pour renforcer l'effort de guerre et ce nouvel afflux de conscrits et d'appelés, notamment des spécialistes en diverses matières utiles au combat (médecins, techniciens...) ou de jeunes militaires retraités.

Il est à noter qu'en l'état actuel des choses, avant une mobilisation qui pourrait être générale ou partielle, et alors réservée à certaines régions du pays uniquement, les conscrits ne sont pas légalement forcés de partir en Ukraine.

Il a néanmoins été rapporté de multiples fois que nombre d'entre eux ont été forcés de signer des contrats permettant au Ministère russe de la défense de les envoyer au front. En cas de mobilisation et de guerre officielles, ce type de subterfuge ne serait bien sûr plus nécessaire pour envoyer de la chair fraîche à canons ukrainiens sur des fronts qui resteraient sans doute fortement malmenés.

Beaucoup de jeunes Russes et appelés potentiels se préparent à ces éventualités. Alors que les législateurs russes introduisaient la loi martiale et la mobilisation dans le code criminel russe, et ainsi que l'ont rapporté plusieurs observateurs et observatrices le 20 septembre au soir, les recherches sur Internet concernant la meilleure manière de quitter le pays en urgence ont connu un très notable pic.

