Pour sauver la planète, il faut aussi décarboner la production de bière

L'une des étapes de la fabrication de la bière consiste à faire chauffer la maische –mélange d'eau et de malt, le plus souvent d'orge– pour enclencher la transformation de l'amidon des céréales en sucre, puis à faire bouillir ce moût sucré afin de le «cuire» et de le stériliser.

Jusqu'ici, les chaudières utilisées pour cette étape du brassage fonctionnaient principalement au méthane qui, malgré son appellation de «gaz naturel» et son caractère moins polluant que le pétrole ou le charbon, n'en aggrave pas moins le dérèglement climatique.





Pour tenter de réduire l'empreinte carbone des brasseries, une start-up américaine, AtmosZero, a développé une chaudière à bière électrique d'une puissance de 650 kilowatts, rapporte la MIT Technology Review, la revue du prestigieux Massachusetts Institute of Technology.

À partir de 2024, la New Belgium Brewing Company –qui, comme son nom ne l'indique pas, est basée à Fort Collins dans le Colorado– remplacera l'une de ses quatre chaudières à gaz par le modèle électrique d'AtmosZero.

Pomp(ett)e à chaleur

«Les chaudières électriques fonctionnant avec une énergie renouvelable (solaire ou éolienne) sont déjà utilisées dans l'industrie du brassage, explique Addison Stark, le patron et cofondateur de la start-up. Mais elles produisent de la chaleur en faisant passer du courant à travers une résistance, à l'image d'une bouilloire électrique. Cela consomme beaucoup d'électricité et coûte cher, ce qui a empêché ce genre d'appareils de se répandre partout sur le marché.»

Pour cette raison, AtmosZero a opté pour la pompe à chaleur. Cette technologie repose sur un fluide caloporteur, qui se réchauffe au contact de la chaleur de l'air ambiant aspirée par la pompe, et sur un compresseur qui va accroître encore davantage la température du fluide (suffisamment pour faire bouillir l'eau). Le processus est beaucoup plus efficace que celui reposant sur une résistance, ce qui explique aussi l'intérêt des pompes à chaleur pour chauffer les maisons individuelles.

Au-delà des brasseries, la démarche de la start-up rappelle la nécessité de décarboner la production de chaleur de nos industries pour combattre le changement climatique. Le charbon, le gaz ou le fioul brûlés dans les usines pour transformer des matériaux seraient responsables de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Mais des solutions existent, qu'il s'agisse des pompes à chaleur pour faire bouillir la bière ou de l'hydrogène vert pour fondre l'acier. À condition bien sûr qu'industriels et gouvernements... amorcent la pompe.