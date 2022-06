En plein Pacifique, le point Nemo, où les vaisseaux spatiaux se crashent pour mourir

Le nom du capitaine Nemo, légendaire navigateur qui parcourait les mers aux commandes de son sous-marin le Nautilus dans le roman Vingt mille lieues sous les mers, signifie «aucun homme» en latin. Quel nom plus indiqué donc, pour désigner l'endroit sur le globe le plus éloigné de toute terre émergée.

Le point Nemo, dont les coordonnées ont été calculées en 1992 par le scientifique croato-canadien Hrvoje Lukatela, se trouve littéralement au milieu de nulle part. Les terres émergés les plus proches sont Ducie (l'une des îles Pitcairn) au nord, Motu Nui (une île située non loin de l'île de Pâques) au nord-est et l'île Maher (au large de l'Antarctique) au sud.

Toutes ces îles sont situées à 2.704,8 kilomètres du point Nemo. La terre civilisée la plus proche est l'île de Pâques, qui est elle-même l'un des territoires habités les plus isolés du monde. L'extrême éloignement de toute terre émergée en fait le point de chute idéal pour les structures spatiales qui ont terminé leur activité et doivent s'écraser sur Terre.

Avant que l'emplacement exact du point Nemo ne soit déterminé, c'est déjà dans cette zone que les agences spatiales faisaient sombrer les satellites et stations spatiales trop gros pour se désintégrer en entrant dans l'atmosphère.

Cimetière spatial

Selon Interesting Engineering, 263 structures spatiales ont ainsi pris leur retraite au fond du Pacifique après leurs bons et loyaux services rendus en orbite.

Parmi les plus illustres, les restes de la station russe Mir (1986-2001) s'y trouvent, aux côtés du Skylab de la NASA (1973-1979). Lorsque la Station spatiale internationale (ISS) effectuera à son tour son grand plongeon vers la terre, en principe en 2031, elle échouera elle aussi au point Nemo.

En plus de ne pas faire courir de risque aux humains ou à leurs matériels, le point Nemo a l'avantage d'être plutôt pauvre en espèces aquatiques, puisqu'il se trouve au milieu du gyre subtropical du Pacifique sud, un gigantesque courant circulaire. Ce phénomène marin éloigne les nutriments de son centre, et le rend inhospitalier pour les espèces vivantes.

La relation de ce point géographique avec l'espace ne s'arrête pas là. Le point Nemo est si éloigné de toute vie humaine qu'à certains moments, les personnes les plus proches de lui se trouvent en dehors de l'atmosphère.

En effet, l'orbite de l'ISS se trouve à 415 kilomètres environ de la surface de la Terre: lorsqu'elle survole le Pacifique et se trouve au-dessus du point Nemo, les astronautes qui l'occupent en sont donc près de six fois plus proches que les habitants de l'île de Pâques.