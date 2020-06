Une révolution microscopique: des scientifiques ont observé des atomes individuels

En utilisant la cryo-microscopie électronique (cryo-ME), une méthode qui bouleverse l'imagerie des biomolécules, des équipes de recherche allemande et britannique sont parvenues à produire des images d'atomes d'une précision inégalée à ce jour, rapporte la revue Nature.

Contrairement au microscope traditionnel, le microscope électronique utilisé ici ne place pas l'échantillon étudié au milieu d'un faisceau de lumière, mais sur le chemin d'un rayon où circulent des électrons, ce qui lui offre une résolution atomique.

Grâce à des lentilles électromagnétiques, les scientifiques ont réussi à discerner des atomes dans une protéine avec un niveau de détail d'environ 1,2 ångström (1,2 × 10-10m).

Cryo-electron microscopy breaks a key barrier that will allow the workings of proteins to be probed in unprecedented detail. https://t.co/EuqkrvCBDc