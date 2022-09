Synchronisation des 💕, constipation des scorpions ou lavements rituels des Mayas: les Ig Nobel de 2022

Chaque année depuis 1991 a lieu un bien étrange ballet autour de la science la plus sérieuse, mais s'intéressant aux objets les plus incongrus. Il s'agit des Ig Nobel, qui récompensent les équipes ayant sué sang, eau et neurones sur des sujets qui semblent absurdes mais qui, comme les autres et parfois plus qu'eux, font avancer l'humanité sur le chemin de la connaissance.

Ars Technica revient sur ces drôles de prix, qui récompensent des «réussites qui font d'abord rire les gens, puis qui les font réfléchir», ainsi que sur les lauréats récompensés en 2022.

Des lavements sacrificiels ou thérapeutiques des Mayas au crash test dummy en forme d'élan, des bénéfices de la crème glacée dans le traitement du cancer à la synchronisation des cœurs lors d'une première rencontre amoureuse, il y a effectivement de quoi s'amuser et, peut-être surtout, de quoi s'étonner.

Des lavements rituels chez les Mayas? Des lavements rituels chez les Mayas. C'est ce qu'ont étudié Peter de Smet et Nicholas Hellmuth dans un papier de 1986 consacré à la question, écrit après l'étude de poteries témoignant de cette pratique, et après l'étude de la pratique elle-même, ce qui leur a valu l'Ig Nobel d'histoire de l'art de l'année.

Comme l'explique Ars Technica, les lavements rituels auraient été effectués avec des visées thérapeutiques et parfois dans un objectif sacrificiel. Au cours de ses recherches, Peter de Smet a donné un peu de son corps pour la science en testant (notamment) sur lui-même l'introduction d'une solution alcoolisée –les Mayas pratiquant donc, avant tout le monde, ce que l'on appelle désormais «butt chugging».

En cardiologie appliquée, l'Ig Nobel 2022 a été remis à Eliska Prochazkova et à son équipe, qui ont étudié, sur cent quarante

candidats, quelques unes des possibles réactions physiques au petit coup de foudre qui peut vous saisir le ventre lors d'une première rencontre amoureuse.

La corrélation la plus parlante décrite dans leur article publié par Nature? Les scientifiques ont remarqué que si les cœurs des personnes se faisant face se synchronisaient, c'était le signe d'une envie de se revoir et, peut-être, d'un amour naissant.

En biologie, le prix de l'année a été décerné à Solimary García-Hernández et Glauco Machado pour une étude des plus bizarres: celle de l'effet de la constipation extrême sur la vitesse de course des scorpions et sur leur capacité à se reproduire.

Cette drôle d'idée est venue de l'«autonomie» de certains scorpions qui, comme les lézards avec leur queue, peuvent, dans certains cas et pour se protéger de prédateurs, se séparer de leur appendice. Malheureusement, dans leur cas, l'anus est arraché par la même occasion, ce qui provoque une constipation totale, au long cours et qui mène à une mort inéluctable. Mais avant le trépas, pas de changement notable dans l'existence de ces animaux sans anus.

La science du cœur

En médecine, c'est Marcin Jasiński et son équipe qui ont reçu l'Ig Nobel de l'année pour une étude des plus précieuses sur l'utilité de la crème glacée dans le traitement du cancer.

Bien sûr, celle-ci n'a pas d'effet sur la maladie elle-même, mais les scientifiques ont prouvé qu'elle permettait aux malades de mieux supporter certains des effets secondaires de leur chimiothérapie –problèmes de déglutition, douleurs à la bouche, altération du goût, etc.

Côté littérature, le prix annuel est revenu à Eric Martínez, Francis Mollica et Edward Gibson, qui ne se sont attelés à aucun roman mais ont cherché à comprendre pourquoi les documents légaux étaient en majorité incompréhensibles.

Leur conclusion? Le jargon sibyllin du bla-bla juridique n'est pas rendu nécessaire par la technicité desdits textes légaux, mais provient de facteurs psycholinguistiques. Il serait donc possible, avec quelques efforts, de rendre le tout bien plus accessible.

En économie, Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo et Andrea Rapisarda ont été récompensés «pour avoir expliqué de manière mathématique pourquoi le succès ne vient pas forcément aux personnes les plus talentueuses, mais plutôt aux plus chanceuses».

En clair: la méritocratie, dans la vie réelle, c'est (un peu) du flan et si des gens deviennent millionnaires, ce n'est pas parce qu'ils travaillent un million de fois plus, ou un million de fois mieux, mais parce qu'à côté des facteurs déjà connus, un ingrédient secret (la chance) intervient également dans le destin de chacun.

Citons enfin le prix remporté en ingénierie de la sécurité par Magnus Gens. Suédois, l'homme s'est intéressé en 1994 aux collisions régulières des automobiles du pays avec des jeunes élans quittant le giron familial, et à leurs conséquences parfois dramatiques, sur les animaux bien sûr, mais aussi sur lesdites voitures et leurs occupants.

Avec du métal, du caoutchouc, de l'huile de coude et beaucoup de courage pour supporter le regard sans doute quelque peu amusé de ses collègues, Magnus Gens a donc fabriqué un «crash test dummy» (dispositif anthropomorphe d'essai ou DAE en français) non pas en forme d'humain, mais en forme de jeune élan.

Il a ainsi pu tester en conditions réelles les impacts d'un animal simulé sur des Saab et des Volvo, tout en précisant, ainsi que le note Ars Technica, que sa technique est adaptable à d'autres animaux aux formats et écosystèmes particuliers, comme le kangourou ou le chameau.