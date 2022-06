Pointée vers la Terre, une énorme tâche solaire aux conséquences imprévisibles

«Pas de panique», expliquent les scientifiques –ce qui ne manquera bien sûr pas d'agiter les anxiétés des angoissés de nature. Les astronomes ont ainsi observé une tâche solaire géante désormais directement pointée vers la Terre et qui, dans le pire des scénarios, pourrait la menacer de sensibles perturbations électromagnétiques aux conséquences incertaines.

Ces tâches solaires sont des points sombres sur la surface de notre astre, car plus froids que la région qui les entoure et synonymes d'une activité magnétique particulièrement intense.

À lire aussi Global Dream I et II, les bateaux de croisière géants dont les premiers voyages seront pour la casse

Quelque peu mystérieuses pour la science, ces irrégularités et leur magnétisme extrême sont souvent associés à des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, comme l'explique Interesting Engineering.

Cette tâche-ci, dont la taille a doublé ces derniers jours, a été baptisée AR3038 et semble présenter un champ magnétique perturbé. Les «sunspots» disparaissent parfois d'eux-mêmes.

Colère solaire

Dans le cas contraire, ils peuvent se transformer en éruption solaire, une projection intense de lumière et de radiations qui, si elle fouette le champ magnétique protégeant la Terre, peut provoquer des perturbations catastrophiques, comme ce fut le cas en 1989 au Québec par exemple, quand 6 millions de personnes se sont soudainement retrouvées privées d'électricité.

La potentielle éruption qui vient ne serait aucunement une surprise: le Soleil a débuté en 2020 un nouveau cycle d'éruptions potentiellement majeures d'une durée de 11 ans. Plusieurs de ces tempêtes solaires se sont déjà produites ces derniers mois, et d'autres viendront immanquablement.

À lire aussi Membre de l'Otan, l'Estonie visée par des simulations de tirs de missiles russes

En février, la sonde Solar Orbiter filmait ainsi l'une de ces éruptions, particulièrement colossale. La Nasa classe ces éruptions en classes (A, B, C, M, et X), chacune étant 10 fois plus puissante que la précédente.

Selon les astronomes, celle que pourrait provoquer la tâche AR3038, si elle venait à se transformer en colère solaire, serait de classe M. Donc d'intensité moyenne et sans grand danger pour la Terre, ses satellites ou ses installations électriques. Prévoyez tout de même bougies et lampes torches pour étouffer toute anxiété naissante.