Qu'est-ce que le hum, ce bruit que seuls 4% de la population entend?

C'est une sorte de bourdonnement à peine audible, presque une vibration. Ça ressemble à un camion qui tournerait au ralenti ou au passage d'un avion s'éloignant dans le ciel.

On l'entend à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et en particulier la nuit lorsque l'on n'arrive pas à dormir. Si vous l'entendez, vous faites partie des 4% de personnes sensibles au hum, une sorte de bruit sourd qui se déclenche de manière imprévisible.

Les premiers témoignages remontent au Royaume-Uni dans les années 1970, plus précisément à Bristol, au sud-ouest de l'Angleterre. Le phénomène s'est ensuite étendu à tout le pays, puis au monde entier, du Canada à l'Australie en passant par l'Europe.

La carte World Hum Map and Database, mise en ligne en 2012, compte désormais plus de 10.000 points ajoutés par des internautes. Le site Le Bruit recense en France les témoignages sur ce mystérieux phénomène. «Votre site me rassure car mon mari me croit folle et je n'ose pas en parler à un médecin», écrit ainsi Christelle, une habitante de Bordeaux.

Les théories les plus loufoques n'ont pas tardé à émerger sur l'origine de ce bruit mystérieux. «À Bristol, on a d'abord incriminé de grands ventilateurs industriels utilisés dans un entrepôt à proximité d'Avonmouth. Mais le hum persiste aujourd'hui, bien que l'entrepôt ait été mis hors service depuis longtemps», raconte au Guardian Jordan Tannahill, qui vient de publier un roman autour de ce phénomène.

En 2015, une étude parue dans la revue scientifique Geophysical Research Letters a suggéré l'existence d'un phénomène vibratoire naturel de la Terre lié au mouvement des vagues sur les plateaux continentaux.

Sauf que cette vibration produit des fréquences inaudibles, à peu près 10.000 fois plus basses que celles que peut capter l'oreille humaine, rappelle la sismologue française Éléonore Stutzmann, coautrice de l'étude.

L'abominable hum des neiges

D'autres recherches ont invoqué la turbulence atmosphérique, les éruptions volcaniques, les ondes électromagnétiques, les coups de foudre ou encore les signaux des sous-marins. Au Nouveau-Mexique, à Taos, des mesures ont été effectuées à l'aide de magnétomètres sans parvenir à la moindre explication.

Tout cela a naturellement alimenté les théories complotistes. Dans la foulée d'un article paru dans un journal local de l'Oregon, de nombreux témoignages du monde entier ont afflué pour avancer des hypothèses toutes plus risibles les unes que les autres.

«Certaines théories ont suggéré l'accouplement du yéti, un vaisseau extraterrestre tentant de nous contacter, ou encore des trompettes bibliques signalant la fin des temps», expose à NBC le capitaine de police Mike Herb.

«Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver les forums détaillant comment le hum est une expérience de contrôle mental du gouvernement. De nombreux complots 5G intègrent facilement le hum dans leur registre de preuves», décrit Jordan Tannahill.

«[Les individus qui perçoivent le hum] ont le sentiment qu'ils détiennent une connaissance secrète et privilégiée dont le reste du monde est inconscient», atteste l'auteur. Cinquante ans plus tard, l'énigme reste entière.