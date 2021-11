Des scientifiques ont créé de la glace chaude

Des scientifiques ont réussi à créer de la glace chaude. Si cela semble impossible, c'est que, sur Terre, l'eau ne peut pas geler à haute température. Pourtant, cela fait des années que des spécialistes supposent qu'un type de glace chaude appelée «superionique» existe sur d'autres planètes.

Ce type de glace est en réalité de l'eau exposée à une chaleur et à une pression telles que les molécules d'hydrogène et d'oxygène qui la composent se séparent.

À lire aussi La Chine se serait secrètement dotée de deux «supercalculateurs exaflopiques»

Les ions d'oxygène se cristallisent et les ions d'hydrogène flottent autour de l'oxygène, créant un état chaud, mais solide. Lorsque ces conditions sont réunies, l'eau devient aussi plus sombre, de densité basse et hautement conductrice d'électricité.

Neptune et Uranus

Ce type de glace pourrait exister dans les planètes «géantes de glace» comme Uranus et Neptune. Les premières théories sur l'eau superionique datent des années 1990. Mais sur une petite planète comme la nôtre, il était jusqu'ici très difficile d'explorer durablement le phénomène.

Pour ce faire, il faut parvenir à recréer ce type de glace sur Terre. Or, les conditions nécessaires pour que l'eau prenne cette forme sont difficiles à réunir en laboratoire. En 2019, des scientifiques y étaient parvenus, mais pendant un milliardième de seconde seulement.

Comme elle le détaille dans la revue scientifique Nature Physics, une équipe du laboratoire nationale d'Argonne, l'un des plus importants aux États-Unis, a réussi à produire de l'eau superionique, mais cette fois assez longtemps pour pouvoir l'étudier.

Les chercheurs ont obtenu ce résultat en plaçant de l'eau dans une cellule à enclumes de diamant puis en la chauffant à l'aide de rayons X. Cette découverte pourrait nous aider à mieux comprendre les géantes de glace et leur fonctionnement.