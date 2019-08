Comment éviter l'interminable scroll sur les plateformes de streaming

Il est 20 heures, vous venez de finir de dîner. Journée difficile et fatigante: ce soir, pas de boulot, pas de ménage, pas de verre entre camarades non plus. Ce soir, vous décidez d'ouvrir votre ordinateur et de profiter des plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné·es (Netflix, OCS, Arte, Prime Video, Canal+, d'autres peut-être bientôt).

Des sites qui proposent des centaines et des centaines de films, de séries, de documentaires, de spectacles. Incertain quant à vos désirs, vous faites défiler cette masse de contenus pour trouver le format et l'histoire qui satisfera votre soirée.

Vous scrollez, scrollez, scrollez encore mais rien ne semble satisfaire pleinement vos besoins d'escapade. Trop de choix tue le choix. Beaucoup parlent même de fatigue décisionnelle quant à ces petites noyades cornéliennes.

Il est pourtant possible de simplifier les choses: voici quelques conseils pour vous évitez de passer deux heures à choisir un contenu qui vous fera frémir, rire, pleurer (ou somnoler).

Les moteurs de recherche peuvent vous aider

Commencez par une recherche rapide sur le web pour découvrir les nouveaux contenus proposés par vos sites de streaming.

Vous n'avez par exemple qu'à taper «nouveautés sur Netflix», suivi par le pays dans lequel vous êtes inscrit, pour obtenir une farandole d'articles et de critiques concernant les ajouts les plus récents sur la plateforme. De quoi aller vite sans pour autant confier ses choix au hasard.

Utilisez des sites et applications tierces

Si vous voulez plonger plus profondément dans le catalogue de vos différents abonnements et en avoir une vision plus globale, de nombreux sites ou applications tierces gardent un oeil sur les disponibilités fluctuantes et les nouveautés.

Vous pouvez notamment utiliser le site JustWatch, qui répertorie l'intégralité des contenus des vingt-trois sites de streaming. Facile d'utilisation grâce à ses nombreux filtres, vous pourrez également y trouver des critiques et des évaluations pour vous aider à dénicher quelque chose à votre goût.

L'application BetaSeries permet peu ou prou la même chose que JustWatch, mais propose en sus un très utile calendrier des séries. Quant à l'application Upflix, elle se concentre uniquement sur les nouveautés de Netflix –de quoi ne pas se perdre indéfiniment dans le catalogue abyssal et changeant de la plateforme.

Demandez de l'aide à vos amis

Discutez, partagez, débattez, avec vos proches, vos amis ou vos collègues, est essentiel pour dénicher la perle rare qui comblera vos soirées.

Vous pouvez également utiliser de nombreux sites de cinéma comme Letterboxd, décrit comme «le réseau social des cinéphiles». Vous pourrez prendre note de ce que vous avez vu, enregistrer une liste de films que vous voulez regarder, lire et écrire des recommandations.

S'il ne concerne pas spécifiquement les catalogues des plateformes de SVOD, l'excellent SensCritique, ses listes et recommandations crowdsourcées peuvent également vous aider à faire un choix préalable.

Aidez les algorithmes

C'est assez simple. Il vous suffit de lever ou de baisser le pouce. Si vous avez aimé quelque chose, levez-le. Sinon, faites le contraire.

Avec le temps, cela aidera l'algorithme de votre plateforme de streaming à mieux comprendre ce qui vous fait chavirer et ce qui vous ennuie davantage.