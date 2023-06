Les utilisateurs saoudiens de Snapchat se voient rappeler qu'insulter le régime est un crime

L'Arabie saoudite n'est pas ce qu'on peut appeler un pays très libre. Cette puissance du Moyen-Orient, descendue à la 170e place (sur 180) du classement de la liberté de la presse par Reporters sans frontières, ne surveille pas uniquement les journalistes. Ses citoyens en font aussi les frais rappelle le Guardian, qui signale que les médias officiels de la pétromonarchie ont rappelé aux utilisateurs de Snapchat qu'«insulter» le régime est un crime.

Depuis 2018, le réseau social au fantôme jaune s'est rapproché du régime saoudien. Cette année-là, le prince Al-Walid ben Talal Al Saoud investissait 250 millions de dollars (214 millions d'euros), s'offrant s'offrait 2,3% des actions de l'entreprise basée en Californie. Il est également, depuis 2015, le deuxième actionnaire principal de Twitter.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Trois influenceurs arrêtés

Récemment, des influenceurs et usagers du réseau social ont été arrêtés par les autorités et, dans certains cas, ont même été condamnés à de lourdes peines de prison.

Selon le Guardian, Mansour Al-Raqiba, qui compte plus de deux millions d'abonnés sur Snapchat, a ainsi été arrêté en mai 2022. Le crime qui lui est incubé: celui d'avoir posté des publications dans lesquelles il suggère avoir été victime de chantage pour avoir critiqué le plan économique Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane. Une source proche du dossier a indiqué au journal britannique que l'influenceur a été condamné à vingt-sept ans de prison.

À lire aussi Richissimes, l'Arabie saoudite et Mohammed ben Salmane sont les grands gagnants de la crise

Rahaf Al-Qahtani, autre influenceuse, a quant à elle été condamnée à une amende de 400.000 riyals saoudiens (soit près de 100.000 euros) pour des commentaires jugés offensants envers les Maldives. Selon une loi saoudienne, il est en effet interdit de nuire aux relations de Riyad avec ses alliés.

L'avertissement diffusé auprès des utilisateurs de la plateforme californienne fait par ailleurs surface alors que des militants ont décidé de rendre public le cas de Manahel Al-Otaibi, une Saoudienne de 29 ans détenue depuis novembre pour avoir demandé sur Snapchat et Twitter la levée du système de tutelle masculine sur les femmes en Arabie saoudite. Elle est également accusée par le régime de ne pas porter une tenue décente sur les réseaux sociaux et de défendre les droits des personnes LGBT+.

Lutte contre les «cybercrimes»

Ce n'est pas la première fois que le régime saoudien menace les internautes de son pays. En avril, un média d'État a interviewé un homme emprisonné pour avoir posté un tweet considéré comme critique envers le royaume. Dans la séquence, le détenu dit regretter ses messages, ce qui lui vaut de se faire remercier par le présentateur pour avoir permis d'éduquer les Saoudiens sur ces «cybercrimes». L'entretien a par la suite été supprimé par le diffuseur.

Depuis 2007, l'article 6 de la loi saoudienne contre la cybercriminalité punit de cinq ans de prison et d'une amende pouvant atteindre les 3 millions de riyals (près de 750.000 euros) toute personne impliquée dans la «préparation, transmission, ou stockage de contenu ayant des conséquences sur l'ordre public, les valeurs religieuses, la morale publique ou la vie privée, à l'aide d'un ordinateur ou d'un réseau d'information». En somme, des limites très vagues.

À lire aussi L'Arabie saoudite veut construire le plus grand bâtiment jamais édifié

Du côté de la plateforme Snapchat, un porte-parole tient à préciser auprès du Guardian que les membres de l'équipe du réseau «respectent les valeurs universelles des droits humains et que leur but est de servir la communauté, en leur permettant de libérer leur créativité et d'élargir leur compréhension du monde».

Pour l'entreprise, la pétromonarchie représente un terrain à fort potentiel. En décembre 2022, Evan Spiegel, directeur général de Snap Inc., firme qui développe Snapchat, a signé un accord de coopération avec le prince Badr ben Abdullah ben Mohammed Al-Farhan, ministre saoudien de la Culture, pour aider à «construire des ponts» avec le secteur culturel du pays.