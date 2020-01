Souhaiter la mort de Tesla, des batteries en diamant, l'espionnage chinois, une journée sur korii.

Les anti-Tesla, des déchets nucléaires transformés en batteries en diamant, le coût du sexisme et du harcèlement dans League of Legends, la promesse de la Chine en matière d'espionnage industriel, une journée sur korii.



Leur rêve? Assister à la mort de Tesla, quitte à y perdre leur fortune

Ces sceptiques ont juré de voir Elon Musk échouer, par n'importe quel moyen.

Lire l'article

Des batteries en diamant créées à partir de déchets nucléaires recyclés

À la clé de cette promesse, zéro émission de CO2 et une énergie propre pendant plusieurs milliers d'années.

Lire l'article

Le gender gap, le sexisme et le harcèlement pourraient coûter 400 millions de dollars à Riot Games, l'éditeur de League of Legends.

Lire l'article

Promis, juré, la Chine ne volera plus les secrets industriels occidentaux

Mais la mise en œuvre de cette promesse s'annonce délicate et incertaine.

Lire l'article