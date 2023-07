Pourquoi les Sud-Coréens se ruent en masse sur le sel

La catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, survenue en 2011, a eu de nombreuses conséquences, aussi bien pour le Japon que pour l'industrie de l'énergie dans le monde. Un impact moins attendu, mais pourtant bien réel, est l'augmentation soudaine du prix du sel en Corée du Sud, plus de dix ans après les événements.

Dans ce pays, les citoyens commencent à acheter des quantités excessives de sel, ayant été informés que Tokyo s'apprête à relâcher dans l'océan de l'eau radioactive traitée provenant de Fukushima, comme le rapporte The Independent. À une date encore inconnue, le gouvernement nippon va libérer dans le Pacifique plus d'un 1 million de tonnes d'une eau utilisée pour refroidir les réacteurs endommagés de la centrale après le tremblement de terre de 2011.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Surveillance radioactive

Les Sud-Coréens craignant de trouver des traces d'éléments toxiques dans leur sel de table se sont rués dessus et ont vu le prix du condiment augmenter de 27% entre avril et juin. Le Japon, lui, se veut aussi rassurant que possible, et a déclaré que l'eau était propre à la consommation bien qu'il contienne des traces de tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène, difficile à séparer de l'eau.

Les autorités sud-coréennes chargées de la pêche ont promis de redoubler d'efforts pour surveiller les fermes salines afin de détecter toute augmentation en substances radioactives. En parallèle, l'interdiction portant sur les fruits de mer provenant des eaux situées aux alentours de Fukushima est maintenue.

À lire aussi Un kilomètre de tunnels pour évacuer l'eau radioactive de Fukushima

Face à la panique de ses citoyens, Séoul puise dans ses stocks pour libérer environ 50 tonnes de sel par jour, avec une réduction des prix de 20% par rapport à ceux du marché, et ce jusqu'au 11 juillet. «J'ai récemment acheté cinq kilogrammes de sel, témoigne Lee Young-Min, 38 ans, auprès de l'agence de presse Reuters. En tant que mère de deux enfants, je ne peux pas juste m'asseoir et ne rien faire. Je veux les nourrir en sécurité.»

«Je crains non seulement que le rejet des eaux pollue l'océan et crée des problèmes de santé, mais aussi qu'il fasse augmenter le prix du sel et des fruits de mer», s'inquiète Park Young-sil, habitante de Séoul âgée de 67 ans. Hyun Young-gil, propriétaire d'un magasin de sel en gros dans la capitale, observe de son côté une augmentation de ses ventes de 40 à 50% malgré la flambée des prix.

85% d'opposition au projet

En dépit de la volonté du Japon de rassurer, 85% des citoyens sud-coréens s'opposent au plan de Tokyo, selon un sondage réalisé par l'institut local Research View. 70% prévoient également de manger moins de fruits de mer si l'eau est relâchée.

La Chine n'est, elle non plus, pas enthousiaste à l'idée de goûter à l'eau de la centrale de Fukushima. Le pays a condamné le plan japonais, accusant l'archipel de manquer de transparence. Selon Pékin, ce rejet représente une menace pour la faune sous-marine ainsi que pour la santé des personnes à travers le monde. De son côté, Rafael Mariano Grossi, qui dirige l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré que «la méthode choisie par le Japon est à la fois techniquement faisable et conforme aux pratiques internationales».

Quant au directeur de cabinet japonais Hirokazu Matsuno, il assure que la population se montre de plus en plus compréhensive vis-à-vis de la libération des eaux prévue par le gouvernement nippon. Mais si tel est vraiment le cas, cela n'est pas ce que l'on peut observer dans les magasins de Séoul, fait remarquer The Independent.