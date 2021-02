Super Bowl: un Texan a pris l'avion pour placer un pari de 3,5 millions de dollars sur son smartphone

Si l'on considère que l'argent fait le bonheur, ce qui semble être le cas, Jim «Mattress Mack» McIngvale est un homme très heureux depuis le Super Bowl de la nuit du 7 février 2021.

Comme le relate Bloomberg, le Texan avait quelques jours auparavant placé un pari de 3,46 millions de dollars (2,87 millions d'euros) sur les Buccaneers de Tampa Bay, qui ont écrasé les Chiefs de Kansas City.

Cette mise n'a pas été sans gymnastique. Si le roi du matelas de Houston l'a très simplement placée sur son smartphone, en faisant le plus gros pari de ce type de l'histoire, il n'a pu le faire depuis le Texas où il réside, l'État n'autorisant pas ce type d'opération.

En quelques clics

Mercredi 3 février, McIngvale a donc pris l'avion pour se rendre à Colorado Springs. Depuis l'aéroport et sur l'écran de son smartphone, il a misé ses 3,46 millions de dollars, avant de repartir chez lui et d'attendre, sans doute quelque peu fébrilement, le déroulement du match.

Qui est allé dans le sens des prédictions du Texan: grâce à Tom Brady et à ses Buccaneers, «Mattress Mack» est, depuis le 8 février et la déroute des Chiefs, plus riche de 2,71 millions de dollars.

Comme le note Bloomberg, ce pari record illustre l'évolution du marché des paris en ligne, légalisés hors du Nevada et dans les États le choisissant depuis une décision de la Cour Suprême il y a trois ans.

Le chiffre d'affaires du secteur est ainsi estimé à 1,6 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) par le cabinet Eilers & Krejcik Gaming mais gonfle aussi vite que les firmes de pari légal lancent leurs applications dans les États où elles le peuvent.

Selon l'American Gaming Association, ce sont ainsi 7,6 millions de personnes qui ont placé des paris sur le Super Bowl, en progression de 63% par rapport à l'année dernière.