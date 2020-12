Quels sont les super-héros les plus écolos?

Depuis des décennies, les personnages de Comics fascinent jeunes et moins jeunes. Leur bravoure, leur respect de la justice ou encore leur bonté sont autant de valeurs qui nous poussent à les admirer. Peut-on également ajouter à la liste de leurs qualités le respect de l'environnement?

Pour répondre à cette interrogation, le site SaveOnEnergy s'est lancé un défi: classer trente super-héros Marvel en fonction de leur impact écologique.

Chaque personnage, de Superman à Aquaman en passant par Hulk, a été soumis à cinq questions, auxquelles leurs actions dans les films ou bandes dessinées pouvaient répondre.

Chacune de ces évaluations a ensuite permis d'attribuer une note allant de 1 à 30 aux super-héros en fonction de leur impact sur l'écologie (1 étant une mauvaise note, 30 une excellente note). Le cumul des cinq notes a permis d'établir le classement, rapporte Forbes.

Les questions étaient les suivantes: «De quelle patrie est issu le super-héros et qu'elle est son attitude envers les planètes et leurs écosystèmes?», «Comment a-t-il acquis son pouvoir?», «Son pouvoir peut-il nuire à la planète?», «Quel type d'armes utilise le personnage?», «Se déplace-t-il de manière écologique ou polluante?».

Spider-Man, un grand écolo

Il ne prend que rarement la voiture (sauf un taxi de temps à autre), ses pouvoirs ne causent pas trop de dégâts, il n'utilise pas d'arme particulière: Spider-Man est clairement le plus écolo des super-héros.

Juste après Peter Parker (127 points), l'on trouve dans ce classement Aquaman (126 points) et la membre des X-Men Tornade (Storm) avec 123 points. À noter que Wonder Woman, Ant-Man et Flash ont également une empreinte carbone respectable.

Tout en bas du classement se trouvent les super-héros qui sauvent la planète d'ennemis en tout genre, mais qui nous précipitent tout droit vers une catastrophe écologique. En bon dernier, Iron Man (24 points), alias Tony Stark, un milliardaire aux voitures de luxe, est clairement le moins sensible à l'écologie. On peut en dire autant de Hulk (25 points) et de Batman (31 points), qui ne se déplace jamais sans sa Batmobile hyper-polluante.