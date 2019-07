La surveillance des touristes par l'État chinois et le prix de votre compte Facebook, c'était aujourd'hui sur korii.

Les écolos qui veulent convertir leurs collègues à la protection de l'environnement, l'espionnage des jets privés pour savoir où et quand investir, le silence des voitures électriques et les touristes surveillé·es par les autorités chinoises: tout cecii, c'est à lire surkorii.



Les autorités chinoises espionnent aussi les touristes

Des logiciels espions sont placés sur les smartphones des personnes qui visitent le Xinjiang.

Votre voiture électrique pourrait bientôt faire le bruit d'un vaisseau spatial

Le silence de ces véhicules serait un danger pour les piétons: il faut les doter de sons spécifiques.

Chaque compte américain rapportera 226 dollars à Facebook en 2021 (mais rien à vous).

Les «transféreurs», ces écolos qui imposent leurs pratiques au boulot

Pour certain·es salarié·es, revoir ses habitudes à la maison ne suffit pas: il faut aussi sensibiliser au développement durable sur son lieu de travail.

Espionner les jets privés pour anticiper l'évolution du marché

Les fonds d'investissement scrutent les mouvements de ces avions afin de prédire les prochains gros contrats.

