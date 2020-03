Six livres tech à lire pendant le confinement

«Les Possédés» de Lauren Boudard et Dan Geiselhart

Un peu d'acide et de second degré versés sur un microcosme tech au nombrilisme insupportable, aux disruptions débiles, aux déclarations fates et absconses: c'est, chaque semaine depuis 2017, ce que proposent les «5 minutes à perdre» de la newsletter de Tech Trash.

Cet esprit, faussement bête et pas du tout méchant, bien au contraire très acéré et informé, Lauren Boudard et Dan Geiselhart l'ont insufflé dans leur livre, Les Possédés, sous-titré «Comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies» et publié dans la collection Vox' des Éditions Arkhê.

Drôlement écrit, parfaitement rythmé et d'une grande richesse, il prend la tech et nos usages à revers, explore les contradictions, les méthodes écrasantes, les mégalomanies galopantes, les anecdotes zinzins, l'envers souvent peu reluisant du monde 2.0, le bullshit en ligne de mire et la réflexion au bout du chemin.

«Facebook – The Inside Story» de Steven Levy (en anglais)

Quand Steven Levy a rencontré pour la première fois Mark Zuckerberg, le réseau social étaient encore à ses débuts. Presque quinze ans plus tard, Facebook a ouvert ses portes au journaliste de Wired, qui a pu obtenir quelques confidences à son PDG, à sa numéro deux Sheryl Sandberg, ainsi qu'à une ribambelle d'autres acteurs plus ou moins importants au fil des années.

Dans les 560 pages de Facebook – The Inside Story, Steven Levy revient longuement sur l'histoire du réseau social, depuis sa naissance sur le campus de Harvard au cataclysme actuel. On y découvre notamment comment la recherche perpétuelle de croissance a conduit l'entreprise américaine à multiplier les erreurs. Des erreurs qui ont parfois eu d'immenses conséquences, loin des claviers.

«Antisocial» d'Andrew Marantz (en anglais)

Si le livre de Steven Levy évoque en partie le rôle de Facebook dans l'élection de Donald Trump (et ses répercussions), l'élection du 45e président américain est le point de départ de celui d'Andrew Marantz.

Dans Antisocial, le journaliste du New Yorker poursuit son travail de défrichage des différentes franges qui constituent la nouvelle puissance de l'extrême droite américaine. On y découvre les processus de radicalisation et fait la rencontre de suprémacistes, conspirationnistes et de divers trolls dont la seule ambition pour certain·es est de tout voir partir en fumée.

Et on comprend comment tous ces resquilleurs ont su saisir l'opportunité offerte par les grandes plateformes pour les manipuler et faire entendre leur voix. Des voix dont le président de la première puissance mondiale se fait parfois l'écho.

«Et si...?» de Randall Munroe

Que se passerait-il si vous lanciez une balle de baseball à 90% de la vitesse de la lumière? Si vous appelez quelqu'un au hasard et dites «À vos souhaits» quand elle décroche, quelle est la probabilité que cette personne vienne tout juste d'éternuer?

Et si...? est un recueil de questions absurdes et la formidable quête de leurs réponses, signé du génie derrière xkcd, Randall Munroe. Comme tous ses webcomics, c'est très drôle, mais aussi une merveille de vulgarisation.

Et si Et si...? ne suffisait pas à étancher votre soif de questions absurdes, Randall Munroe a récemment publié How To (en anglais), une collection de conseils scientifiques absurdes pour des problèmes de la vie de tous les jours. Ou comment rendre un déménagement encore plus compliqué.

«The Private Eye» de Brian K. Vaughan, Marcos Martín et Muntsa Vicente

Nous sommes en 2076. Après l'explosion du cloud et la révélation de tous nos petits secrets bien cachés quelques années plus tôt, la vie privée a pris une importance cruciale. Les gens cachent leur visage en public, utilisent des pseudonymes. Dans ce contexte, un détective privé est engagé par une jeune femme pour déterrer tout ce qu'il peut sur elle. Elle est retrouvée morte quelques heures plus tard...

The Private Eye est un polar assez classique mais son concept, son contexte, son format à l'italienne et ses couleurs font tout son charme. Si elle est aujourd'hui disponible en un bloc, cette bande dessinée a d'abord été publiée chapitre par chapitre, en ligne. La collection est d'ailleurs toujours entièrement disponible au prix que vous voulez.

À lire aussi Comment vous sortir du confinement sans sortir de chez vous

«Encyclopédie de la web culture» de Titiou Lecoq et Diane Lisarelli

Retour de hype pour le web de 2010. Entre la réhabilitation d'Insanity Wolf, les retours sur Chatroulette et les nouvelles parodies de La Chute, la génération Z va désormais devoir se plonger dans les livres d'histoire du web pour comprendre les blagues des millennials.

Et la meilleure façon pour tout capter (autre qu'un tour sur Know Your Meme) est peut-être de se plonger dans l'Encyclopédie de la web culture. Le livre de Titiou Lecoq et Diane Lisarelli, publié en 2011, est une parfaite capsule du web de l'époque: la relique d'une période où les gens allaient encore sur Facebook par plaisir, savaient qui étaient Carles et Perez Hilton, et où MySpace était déjà qualifié de «Pompéi du rire».

Au-delà de cette immense vague de nostalgie (ou de découverte d'un nouveau monde), on réalise que certains des sujets les plus importants de notre vie numérique (anonymat, neutralité du net) n'ont pas vraiment avancé et sont encore remis en question dix ans plus tard.