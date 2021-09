Un ovni militaire apparaît au-dessus des Philippines

Si vous prenez des photos du ciel, jetez toujours un coup d'œil attentif à ce qui se cache dans les nuages: vous n'êtes pas à l'abri d'y découvrir un avion furtif non identifié qui provoquera quelques remous chez les experts et quidams que la question des programmes secrets passionne. C'est en tout cas ce qui est arrivé à Michael Fugnit, un photographe philippin.

Plus habitué aux photos d'animaux et de paysages, Fugnit se trouvait le 2 septembre à Santa Magdalena, sur l'île de Luçon au sud-est de Manille, pour photographier le ciel. Sur l'une de ses images, on distingue un mystérieux aéronef en forme d'aile volante.

Si tant est que cette image est authentique, l'avion n'est que partiellement visible. Il est toutefois possible de percevoir sa forme en losange, qui suggère que ce n'est pas un avion militaire classique mais un appareil furtif, comme le fameux bombardier B-2.

Le média The Drive, qui a analysé l'image, propose une théorie: l'aéronef aperçu dans le ciel philippin pourrait être le drone espion RQ-180 conçu par Northrop Grumman, et encore placé sous le sceau du secret le plus élevé.

Non seulement la forme correspond, mais la fonction de ce projet secret de l'US Air Force est de mener des misions de «renseignement, surveillance et reconnaissance» dans les «espace aériens refusés». La mer de Chine méridionale, où se trouvent les Philippines, semble être la région idéale pour ce type de sorties.

Région explosive

Cette zone est un territoire très disputé et d'une importance économique et géopolitique primordiale. De nombreux îlots sont revendiqués par plusieurs États dont Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et surtout, la Chine qui y mène une politique agressive. Les États-Unis rivaux y maintiennent donc aussi une présence soutenue.

En juillet, le ministre américain des Affaires étrangères rappelait son engagement à appuyer militairement les Philippines en cas d'agression. Les pêcheurs philippins notamment sont régulièrement harcelés par les garde-côtes et navires de pêche chinois.

L'autre suspect potentiel est donc la Chine, qui dispose elle aussi de plusieurs drones et avions furtifs en développement qui pourraient correspondre à l'appareil observé.

Comme le souligne The Drive, les marines indienne, américaine, australienne et japonaise ont récemment effectué des exercices militaires communs dans la mer des Philippines.