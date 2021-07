Bezos pas astronaute, la «pingdémie» britannique, le mystère du «hum», une journée sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

Patatras: Jeff Bezos n'est pas officiellement astronaute

Et selon la FAA, les touristes spatiaux ne le seront pas non plus.

Qu'est-ce que le hum, ce bruit que seule 4% de la population entend?

Signalé pour la première fois dans les années 1970, il alimente toutes les théories complotistes.

La «pingdémie» menace l'économie britannique

Un «Tous anti-Covid» un peu trop efficace.

Une intoxication au plomb a-t-elle fait chuter l'Empire romain?

Il est avéré que les Romains utilisaient excessivement ce métal, y compris en cuisine.

