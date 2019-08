Télécommander son chien, grignotage chez Google et mentir au travail, aujourd'hui sur korii.

Un chien qui obéit à la télécommande et à l'œil, la gestion du grignotage chez Google, le mensonge en entretien d'embauche et la rébellion de la sextech, tout cecii, c'est sur korii.



Vous pourrez bientôt télécommander votre chien

Un chercheur israélien a développé une veste vibrante permettant, après un peu d'entraînement, de contrôler les mouvements de son animal à distance.

Google étudie le comportement de son personnel avant de le nourrir à volonté

L'entreprise a écouté les conseils d'une économiste comportementale avant de mettre ses snacks illimités à la disposition de ses salarié·es.

Un quart d'entre nous mentons lors des entretiens d'embauche. En Europe, il est courant de ne pas dire toute la vérité à propos de son salaire.

La sextech se rebelle contre Facebook

Des start-ups visant une clientèle féminine jugent les règles publicitaires de la plateforme discriminatoires.

