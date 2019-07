Tester sans s'engager, une clé dans son téléphone et la modération sur YouTube, aujourd'hui sur korii.

Un moyen pour tester sans s'engager, les pratiques douteuse d'Uber et Lyft pour influencer leurs employé·es, la modération sur YouTube et votre smartphone pour déverrouiller votre chambre d'hôtel, tout cecii, c'est à lire sur korii.



Une application pour profiter des essais gratuits sans jamais s'engager

DoNotPay propose un service auquel vous pouvez vous inscrire en toute légalité, doté de vraies cartes bancaires qui ne seront jamais débitées.

Quand Uber et Lyft soudoient leur personnel pour contrer la loi

Les entreprises de VTC font tout pour contrecarrer une fronde susceptible de remettre en cause leur modèle économique.

C'est le nombre de vidéos supprimées par YouTube sur les quatre premiers mois de 2019.

Et si votre téléphone devenait votre clé à l'hôtel?

Il vous suffira d'activer le Bluetooth ou une application mobile pour aller vous coucher. Pratique et écologique.

