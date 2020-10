«Tuez les marques et gagnez de l'argent»: sur TikTok, une campagne de pub antipub

En pleine grand-messe consumériste des Prime Days d'Amazon, la campagne initiée par le drôle de collectif internet Mischief, également connu sous l'acronyme MSCHF, fait littéralement tache et pourrait réjouir celles et ceux préférant s'adonner à la haine de la publicité plutôt qu'aux joies des achats déraisonnables.

Comme le rapporte The Verge, MSCHF met la somme de 50.000 dollars sur la table, soit plus de 42.000 euros, pour recruter sur TikTok une petite armée d'anti-influenceurs et d'anti-influenceuses, dont la mission sera de pourrir certaines marques avec des contenus partagés le plus possible.

Daniel Greenberg, patron créatif du collectif, donne quelques exemples de consignes: «Attaquez TikTok pour la censure de contenus. Attaquez Fashion Nova pour le vol de propriété intellectuelle et pour son utilisation de sweatshops. Attaquez la NFL pour son manque d'intérêt pour la sécurité des joueurs. Attaquez Purdue Pharma pour avoir profité de la crise des opioïdes.» Les autres marques visées par la campagne sont Amazon, Tesla, Comcast, Facebook et Palantir.

Pub antipub

En pratique, MSCHF a mis en ligne sur TikTok, via un compte nommé «antiadadclub» –un club de pub antipub, donc– une série de jingles, que chacun·e est libre de réutiliser dans ses propres publications.

Comme la publicité classique et, surtout, sa déclinaison moderne avec les influencers sur les réseaux sociaux, la suite et les rémunérations dépendront de la viralité des contenus incluant ces petites pastilles très amères pour les entreprises qu'elles ciblent.

Quelqu'un visant TikTok et obtenant 5.000 vues gagnera 50 dollars [42 euros], quelqu'un s'en prenant à Amazon et atteignant les 50.000 vues bénéficiera d'un chèque de 100 dollars, détaille The Verge.

«L'idée était double, précise Greenberg. D'abord, nous nous sommes demandé quelles publicités les marques ne feraient jamais, car elles iraient contre leur réputation. Ensuite, nous avons cherché comment faire de n'importe qui un potentiel influenceur. Mais, bien sûr, MSCHF devait le faire d'une manière créative, presque destructrice.»