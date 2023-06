Sur TikTok, les horribles deepfakes d'enfants assassinés

Un compte TikTok suivi par 50.000 personnes et récemment suspendu, @truestorynow, se spécialisait jusqu'ici dans les vidéos générées par intelligence artificielle (IA), où des victimes d'assassinats –réellement survenus– confient leur calvaire. Comme celui de Royalty Marie Floyd, poignardée à mort et brûlée dans un four par sa grand-mère dans le Mississippi en 2018.

«Le bébé, qui parle d'une voix adorablement enfantine avec en fond la mélodie plaintive de “Love Is Gone” de Dylan Mathew [et Slander, ndlr] [...] raconte qu'un jour, elle avait faim et n'arrêtait pas de pleurer, ce qui a incité sa grand-mère à la mettre dans un four, entraînant sa mort», décrit la journaliste Ej Dickson de Rolling Stone.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Le compte @truestorynow ne s'embarrasse guère de détails. Dans la vidéo, Royalty Marie est rebaptisée Rody Marie; elle dit être âgée de 21 mois au moment de sa mort alors qu'elle en avait 20; et surtout, elle apparaît blanche alors qu'elle était Noire. Mais pour les comptes qui relatent des histoires de true crime générées par IA, il est moins question de respect et de mémoire des victimes que d'engendrer de fortes réponses émotionnelles pour engranger de l'engagement: j'aime, commentaires et partages.

Empathie 0, récupération ∞

La plupart des comptes assurent ne pas utiliser de vraies photos des victimes. C'est le cas de Nostalgia Narratives (175.000 abonnés) qui raconte les meurtres d'enfants tels que celui d'Elisa Izquierdo, assassinée à 6 ans par sa mère à New York en 1995, de Star Hobson, tuée à 1 an par la compagne de sa mère en Angleterre en 2020, mais aussi d'adultes comme George Floyd et John Fitzgerald Kennedy.

À lire aussi Les deepfakes vocaux, du pain bénit pour les rois de l'arnaque

«La prolifération de ces vidéos [...] est la dernière question éthique en date soulevée par l'immense popularité du true crime. [...] De nombreux critiques du genre s'interrogent sur les implications morales, pour le public, de consommer de réelles histoires d'agressions et de meurtres horribles comme du pur divertissement, [notamment] avec la multiplication des détectives amateurs depuis leurs fauteuils et des véritables obsédés de faits divers qui pourraient traumatiser à nouveau les proches des victimes», prévient Ej Dickson.

Read about the grotesque world of AI true-crime-victim TikTok, a subgenre of the massive true crime fandom, which uses artificial intelligence to essentially resurrect murder victims. https://t.co/Ad5xbRlYMo — Rolling Stone (@RollingStone) May 31, 2023

Alors que les règles sur les deepfakes créés par intelligence artificielle ont été durcies par TikTok le 21 mars 2023, ces vidéos posent aussi des questions juridiques. Si on ne saurait les comparer aux deepfakes pornos, déjà interdits depuis quelques années dans certains États américains, ils reposent néanmoins sur l'utilisation de l'image d'une personne (défunte) sans l'autorisation de sa famille et de ses proches. Des poursuites au civil pourraient donc être envisagées.