TikTok, l'humour contre les traumatismes liés aux tueries de masse

TikTok est un réseaux social développé par une société chinoise, qui comptabilise des milliards de clips courts et 500 millions d'utilisateurs dans le monde. La plateforme, utilisée par nombre d'adolescent·es, permet de créer et de partager des vidéos musicales d'environ 15 secondes. Derrière l'application de divertissement se cache aussi, et contre toute attente, un activisme politique et social de la génération Z.

La population adolescente se sert de l'application pour dénoncer l'inégalité des richesses et les responsables du changement climatique. Elle l'utilise aussi pour faire face aux intérêts changeants d'un public «slacktiviste».

Elle s'est récemment emparée de TikTok en usant de l'humour noir pour dénoncer les tueries de masse dans les écoles. Sombres et humoristiques à la fois, ces courtes vidéos reflètent la frustration et l'anxiété d'une génération qui vit dans la peur constante des violences armées.

Conscience politique d'une génération

Ethan Druck, 16 ans, est lycéen au Texas. Le jeune homme a fait un TikTok, avec la chanson «Bulletproof» (littéralement pare-balles), dans lequel il présente le badge que son école a donné aux élèves afin de les identifier et améliorer la sécurité. Il a voulu montrer que les stratégies mises en œuvres ne semblent pas résoudre le problème.

«Je pense que si les enfants le font, c'est parce qu'ils veulent rire de la façon dont les gens essaient de trouver des solutions immédiates, a confié Ethan Druck à CNN. C'est une génération pour laquelle les grands problèmes sont devenus matière à plaisanter. Je pense que beaucoup d'adolescents craignent l'avenir, sans vraiment savoir comment l'exprimer.»

Pour certain·es, il y a une ligne fine entre la satire et l'offense, mais utiliser un ton léger permet à d'autres de faire face au désespoir et à la frustration. «Les gens réagissent vraiment différemment à l'humour comme stratégie de défense, mais il peut être une forme d'adaptation vraiment saine, a affirmé Laura Wilson, professeure agrégée de psychologie à l'université de Mary Washington à Fredericksburg. Après un traumatisme, beaucoup font une blague ou une vidéo à ce sujet afin de ne plus se sentir vulnérables. Ils se disent alors: “Je prends le contrôle de la situation”.»

Selon la professeure, cette génération est probablement plus consciente que les précédentes: «Ils voient des gens de leur âge fuir les écoles, pleurer, entendre parler de gens tués. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de comparable dans les générations passées.» Pour ces adolescent·es, réaliser ces vidéos n'a pas pour but de rire des fusillades scolaires. Elles visent simplement à démontrer que rien de significatif n'est fait pour les arrêter.