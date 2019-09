Tinder et l'apocalypse, WeWork et la menace immobilière, un Nerf anti-contrefaçon, aujourd'hui sur korii.

Utiliser Tinder pour préparer la fin du monde, les conséquences de la chute de WeWork, un blaster Nerf aux fléchettes anti-contrefaçon, des plantes qui parlent et les thérapies de la Silicon Valley pour déconnecter... À liire sur korii.



Un article vous a plu? N'hésitez pas à partager cette newsletter. Un autre vous a déplu? Dites-le nous en répondant directement à ce mail, on lit tout.



Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Pourquoi Tinder veut vous faire rencontrer votre partenaire de fin du monde

L'app de rencontres lance «Swipe Night», une aventure interactive et apocalyptique.

Lire l'article

Le nouveau blaster Nerf tire loin, mais uniquement avec des fléchettes officielles

Pour combattre la contrefaçon et maximiser ses profits, Hasbro impose des DRM aux projectiles de son jouet-phare.

Lire l'article

À New York, la dégringolade de WeWork menace la santé financière des propriétaires: l'entreprise leur doit 34 milliards de dollars, qu'elle n'aura pas en cas de baisse de l'activité.

Lire l'article

Se connecter pour déconnecter, c'est la thérapie made in Silicon Valley

Face aux scandales et à un climat médiatique de plus en plus délétère, des personnes qui travaillent dans la tech sont désorientées, anxieuses et s'en remettent à la thérapie.

Lire l'article

Vous pouvez désormais écouter la voix de vos plantes

Inventé par deux musiciens expérimentaux, PlantWave est un instrument un peu particulier qui promet de faire chanter vos ficus.

Lire l'article