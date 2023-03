Une tornade quatorze fois plus grande que la Terre a été observée sur le Soleil

Le Soleil est une énorme boule de plasma et les phénomènes les plus volatiles se produisent dans son atmosphère. Interesting Engineering explique que l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA a récemment vu une tornade évoluant près du pôle nord du Soleil. La hauteur du plasma brûlant et tournoyant aurait atteint une taille équivalente à quatorze fois le diamètre de la Terre.

Les tornades terrestres sont alimentées par le vent. Mais sur le Soleil, elles se forment avec le magnétisme. Notre étoile est une énorme boule de gaz brûlant et de plasma composé de particules chaudes. En se déplaçant sur le Soleil, celles-ci génèrent des champs magnétiques qui se tordent pour former des spirales. De grands nuages de plasma finissent ensuite par entrer en éruption et se propager dans l'espace environnant.

La tornade aurait duré trois semaines avant de s'éteindre. Selon le site spécialisé SpaceWeather, la rotation du filament aurait commencé à prendre de l'ampleur le 14 mars, avant d'exploser quatre jours plus tard en «un nuage de gaz magnétique». En mourant, la tornade a propulsé du plasma dans l'espace. La Terre n'a heureusement pas été endommagée.

Impressionnant, mais a priori sans danger

Plusieurs astronomes amateurs ont pu assister au phénomène en pointant leur télescope sur le pôle nord du Soleil. «La tornade a fait pleuvoir des morceaux de matière incandescente sur le Soleil», a tweeté l'astrophotographe Andrew McCarthy.

I spent 3 hours yesterday with my solar telescope pointed at a tall tornado-y looking thing on the sun. This 14-Earths-tall swirling column of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. pic.twitter.com/dewzNEAEJA — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 18, 2023

Un autre amateur a partagé son expérience: «La tornade a grossi et tourbillonné pendant trois jours. J'observe le Soleil depuis des années, mais je n'avais jamais rien vu de tel.»

L'activité du Soleil s'est récemment intensifiée. SpaceWeather indique que l'on peut apercevoir six taches solaires. L'une d'elles –la plus grosse– pourrait créer des éruptions solaires et expulser du plasma dans les jours à venir, ce qui pourrait influer sur la météorologie de l'espace.

Le Soleil se rapprochant du pic d'un cycle de onze ans, ces événements vont continuer à se produire de temps à autre. Ils sont, pour la plupart, complètement inoffensifs pour notre planète.