Les porte-conteneurs n'arrêtent pas de perdre leurs marchandises (et beaucoup d'argent)

Le commerce maritime mondial a certes accusé une baisse de 4,1% en 2020, il n'en reste pas moins que des millions de tonnes de marchandises traversent le globe chaque jour à bord de porte-conteneurs géants.

Mais depuis quelque temps, certains bateaux arrivent à destination quelque peu délestés de leur chargement. Ces trois derniers mois, environ 3.000 conteneurs sont ainsi tombés à l'eau durant leur trajet, rapporte BFM Business.

À titre de comparaison, 1.382 s'étaient perdus en mer chaque année sur la période 2008-2019 (elle chiffre était même descendu à 779 entre 2017 et 2019).

Oooh boy! Crew member shared a picture of the ONE Apus following reports of an estimated 1900 container lost or damaged. This could be the worst liner shipping disaster outside of total loss of vessel! pic.twitter.com/BmDxSSg5UG