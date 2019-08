Des trottinettes peu vertes, les barbus qui plombent Gillette, des conseils pour vos soirées Netflix, aujourd'hui sur korii.

Des trottinettes moins écolos qu'il n'y paraît, les poils qui font chuter la valeur de Gillette, l'IA et un assistant vocal au secours de votre vie sentimentale, des conseils pour ne pas se noyer dans les catalogues de films et séries en streaming, tout cecii, c'est sur korii.



Un article vous a plu? N'hésitez pas à partager cette newsletter. Un autre vous a déplu? Dites-le nous en répondant directement à ce mail, on lit tout.



Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Les trottinettes électriques polluent autant que les voitures

Nous sommes encore loin de la panacée écologique et urbaine promise.

Lire l'article

Comment éviter l'interminable scroll sur les plateformes de streaming

Choisir un film, une série ou un documentaire peut devenir un challenge: on vous aide.

Lire l'article

Le retour du poil est une mauvaise nouvelle pour Gillette: le propriétaire de la marque, Procter & Gamble, l'a dévalorisé de 8 milliards de dollars.

Lire l'article

Les assistants vocaux et l'IA veulent vous aider à draguer

Une start-up veut créer un coach en séduction sous forme d’intelligence artificielle vocale.

Lire l'article