Non, trouver de l'oxygène sur une planète ne veut pas dire qu'elle abrite la vie

On l'a toutes et tous appris à l'école: l'oxygène, sur Terre, est créée par les organismes photosynthétiques qui absorbent du dioxyde de carbone, l'énergie des rayons du soleil et de l'eau, avant de rejeter du dioxygène. Un phénomène complexe, qui implique donc la vie.

Ce savoir a longtemps poussé les astrologues à la recherche de vie extraterrestre à focaliser leur attention sur la présence, ou non, d'oxygène dans l'environnement d'une planète. Qui dit oxygène dit forcément que la vie en est à l'origine, non? Pas forcément. Une nouvelle étude scientifique, publiée dans la revue Science Advances, vient en effet complètement balayer cette idée.

Dioxyde de soufre

Comme le rapporte ScienceAlert, les chercheurs ont identifié une source d'oxygène qui ne dépend pas de la vie, et où cette dernière n'est impliquée ni de près ni de loin. Cet oxygène abiotique provient en fait du dioxyde de soufre, particulièrement présent sur de nombreux corps célestes, disposant notamment d'activité volcanique.

L'équipe de recherche explique que les rayonnements à haute énergie d'une étoile sont capables d'ioniser la molécule de dioxyde de soufre (donc de lui ajouter ou enlever des charges), qui se retrouve contrainte de se réorganiser en un «système à double charge positive». Les deux atomes d'oxygène du dioxyde de soufre (dont la formule est SO 2 ) se retrouvent alors à dériver loin de celui du soufre –c'est ce que l'on appelle «l'itinérance»–, jusqu'à se fragmenter en de nouveaux composés. De l'oxygène peut ainsi en résulter.

Qu'en ont conclu les scientifiques? Tout d'abord, cette découverte explique pourquoi certains corps célestes ont bel et bien de l'oxygène dans leur atmosphère. Les scientifiques auront beau chercher de la vie: ils n'y trouveront sûrement rien –hormis, peut-être du dioxyde de soufre.

D'un autre côté, l'étude nous éclaire sur les prémices de l'oxygène sur Terre: le dioxyde de souffre –ou d'autres phénomènes encore inconnus– a probablement participé à libérer une petite quantité d'oxygène, avant que ne commence la grande oxygénation de notre atmosphère.