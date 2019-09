Uber contre la loi, le terrorisme du futur, un mot de passe pour les gérer tous, aujourd'hui sur korii.

Les petits arrangements d'Uber avec la loi, le terrorisme de masse imprimé en 3D, les milliards gagnés et perdus par les Sackler dans la crise des opioïdes, des artistes contre la reconnaissance faciale dans les concerts, une gestion plus sereine de vos mots de passe... À liire sur korii.



Un article vous a plu? N'hésitez pas à partager cette newsletter. Un autre vous a déplu? Dites-le nous en répondant directement à ce mail, on lit tout.



Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Uber a choisi l'illégalité (et ne va pas s'arrêter en si bon chemin)

L'entreprise n'entend pas se soumettre à la loi californienne qui vient d'être votée pour contrer son modèle économique.

Lire l'article

IA et impression 3D, l'avenir du terrorisme de masse?

Ces technologies offrent des moyens faciles pour créer discrètement des armes de destruction massive.

Lire l'article

Incarnation de la crise des opioïdes, les Sackler devront débourser 10 milliards de dollars. L'OxyContin a fait la fortune de la famille, qui devra ponctionner 3 milliards sur sa fortune personnelle et mettre son labo en faillite.

Lire l'article

Aux États-Unis, une association lutte pour exclure la reconnaissance faciale des salles de concert

Speedy Ortiz ou Tom Morello, notamment, s'inquiètent des discriminations éventuelles liées à l'usage de la vidéosurveillance.

Lire l'article

Le gestionnaire de mots de passe est votre meilleur ami (et celui de votre sécurité)

Un mot de passe pour les gouverner tous, et avoir l'esprit libre et tranquille.

Lire l'article