Ces aides «inattendues» et pourtant très utiles à l'Ukraine

Depuis son invasion par la Russie en février 2022, l'Ukraine a pu compter sur de nombreux dons visant à l'aider dans son effort de guerre, que ce soit de la part d'États ou de particuliers: véhicules, armes, vêtements, nourriture, médicaments, etc. Le ministère français de l'Intérieur affirmait ainsi, dans un article publié sur son site le 24 février 2023 que «depuis le début de la crise, l'effort budgétaire [du gouvernement] à destination de l'Ukraine représent[ait] environ un milliard d'euros».

Parmi les donations, certaines ressortent plus que d'autres: il existe notamment un groupe de volontaires ukrainiens qui transforme des pick-up fournis par des particuliers en véhicules de guerre. Le site américain Popular Mechanics liste six aides «inattendues» à destination du pays de Volodymyr Zelensky.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Du déminage au Cambodge

Si le média cite l'envoi de gilets pare-balles, d'ambulances blindées ou encore des meubles Ikea, certains dons, non moins utiles, sont de l'ordre de l'immatériel. Un voyage a ainsi été offert en janvier 2023 à quinze démineurs ukrainiens. Il ne s'agit évidemment pas de vacances, mais d'une formation en déminage au Cambodge, à plus de 7.500 kilomètres de Kiev.

Pourquoi au Cambodge? Tout simplement parce que les personnes chargées d'y désarmer les mines sont parmi les plus expérimentées au monde. Plus de trois décennies de conflits (1967-1975; 1978-1999) ont disséminé des millions de mines sur le territoire: entre quatre et six millions d'engins non explosés seraient toujours enterrés dans ce pays d'Asie du Sud-Est, selon des chiffres datant de janvier 2023. D'après l'ONG Landmine Monitor, citée par Euronews, cela représente une surface de 715 kilomètres carrés.

À lire aussi Comment les missiles Storm Shadow livrés à l'Ukraine distillent la peur dans les rangs russes

Dans le conflit ukrainien, la Russie utilise cette arme sans retenue. Le 11 avril dernier, la BBC rapportait que 174.000 kilomètres carrés étaient infestés de ces explosifs. L'usage de cet arsenal est pourtant controversé: en 1997, un traité de désarmement actant l'interdiction de l'acquisition, de la production et de l'usage des mines antipersonnel était signé par 133 pays. Mais la Russie ne fait pas partie des signataires.

Le Superbonker 9000

L'Ukraine a reçu un autre surprenant cadeau, poursuit Popular Mechanics: un canon. Et pas n'importe lequel: le Superbonker 9000. Il s'agit en fait d'un 2S7 Pion, un canon automoteur déjà présent dans l'arsenal ukrainien. Mais un groupe d'internautes a, en août 2022, choisi de lui donner ce nouveau nom farfelu, en passant par le site Sign My Rocket –qui permet à des particuliers de laisser des messages sur des armes ou des missiles.

À lire aussi Après la fuite de Kharkiv, le splendide troll du ministère ukrainien de la Défense

Les personnes derrière cette action font partie de la NAFO, acronyme de «North Atlantic Fella Organization» («Organisation des gars de l'Atlantique Nord»), un groupe pro-Ukraine adepte du shitposting (des trolls, donc). Les fellas sont aisément reconnaissables en ligne, puisqu'ils utilisent à foison des mèmes de chiens shiba déguisés en soldats ukrainiens. Selon Popular Mechanics, même si la situation du Superbonker 9000 est inconnue, il est probable qu'il soit encore en service à l'heure actuelle.

Dans la même veine, Serhiy Prytula, acteur ukrainien très populaire dans son pays, a permis, grâce à la fondation qui porte son nom, de récolter plus de 108 millions de dollars (100,8 millions d'euros) et de financer le «programme Trophée». Ce dernier consiste à remettre en état de marche des tanks, lance-roquettes, véhicules et armes en tous genres russes capturés par les armées de Kiev.

Il a également réussi, au travers d'une levée de fonds auprès d'internautes, à offrir aux forces ukrainiennes cinquante blindés britanniques –des FV-103 Spartan–, ainsi que des drones Bayraktar TB-2.