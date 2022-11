L'armée russe accusée de brûler les cadavres de ses propres soldats dans une décharge de Kherson

Les deux journalistes du Guardian en reportage sur place, Lorenzo Tondo et Artem Mazhulin, expliquent ne pas avoir pu vérifier de leurs propres yeux l'information, du fait d'un très probable minage intégral de la zone, la rendant trop dangereuse pour quiconque.

Pourtant, les locaux qu'ils ont interrogés sont formels: dans une décharge à ciel ouvert de la région de Kherson, l'armée russe a brûlé les cadavres de ses propres soldats que les frappes de l'artillerie et des HIMARS ukrainiens, incessantes avant la reprise de la ville, ont tué.

Et il y a de fortes raisons de penser qu'ils ont été nombreux: la Russie a payé le prix fort de son invasion de l'Ukraine, avec un chiffre de 100.000 éléments tués ou mis hors de combat selon une estimation plutôt conservatrice du Pentagone, et la rude bataille de Kherson ont laissé les stigmates de pertes terribles.

La décharge, expliquent les habitants questionnés par le quotidien britannique, était autrefois un endroit des plus normaux, où la population locale venait se débarrasser de ses déchets et encombrants. Soudain cependant, au creux de l'été, l'endroit est devenu presque interdit, gardé par des troupes russes, protégé par un checkpoint.

La raison? Selon ce que rapportent de nombreux témoins ukrainiens, l'armée russe apportait régulièrement dans un recoin éloigné de la décharge des camions pleins de «body bags», ces sinistres sacs noirs dans lesquels sont placés les cadavres. Elle déchargeait sa triste cargaison, puis y mettait le feu; les locaux rapportent de réguliers nuages d'une fumée épaisse et noire et l'odeur âcre et ignoble de la chair qui brûle.

«À chaque fois que notre armée pilonnait les Russes ici, ils apportaient les restes humains dans la décharge et les brûlaient», rapporte ainsi Iryna, une habitante de Kherson de 40 ans.

«Les Russes ont apporté un Kamaz plein de déchets et de cadavres mélangés et ont déchargé leur cargaison. Pensiez-vous que quelqu'un allait les enterrer? Ils les ont jetés, ils ont jeté les déchets par dessus, et c'est tout», rapporte un autre homme, marqué par l'horreur et la terreur quotidiennes que fut l'occupation russe de Kherson.

Humanité en fumée

«Je vais vous dire comment ça se passait», raconte Svitlana Viktorivna, qui transbahute des déchets divers dans la décharge de Kherson depuis des années avec son mari. «Ils venaient, laissaient quelques uns de leurs gardes, et ils brûlaient. Un jour, mon mari et moi sommes arrivés au mauvais moment. On est arrivé alors qu'ils faisait leur "affaire", et ils ont frappé mon mari au visage avec une barre à mine.»

«Je n'ai pas vu les restes», ajoute-t-elle néanmoins, à l'unisson des autres personnes interrogées. Isolé dans un coin lointain de la décharge, l'endroit était logiquement interdit, et reste impraticable pour des raisons de sécurité. «Je peux vous garantir que quoi qu'ils y aient fait, ça sentait tellement mauvais, comme de la viande avariée», explique un chauffeur de camion. «Et la fumée... la fumée était épaisse.»

Cette fumée, tous les habitants et habitantes des alentours l'ont vue et sentie, et partagent le même récit indicible. «Je me sentait nauséeuse quand je sentais cette fumée, explique Olesia Kokorina, qui habite au huitième étage d'un immeuble de Kherson. Et c'était effrayant, parce que ça sentait comme des cheveux brûlés, ou comme quand le dentiste creuse une dent avant d'y mettre un plomb. Et la fumée était si épaisse, on ne pouvait pas voir le bâtiment d'à côté.»

Bref, personne n'a vu, mais tout le monde a su, et ces éléments et témoignages accréditent la thèse d'incinérations humaines massives par l'armée russe dans cette décharge de Kherson. Les autorités ukrainiennes, pour l'instant, n'ont pas encore commenté.

Mais le Guardian rappelle que, plus tôt dans l'année et près de Donetsk, dans un appel intercepté entre un soldat russe et sa mère, le premier racontait à la seconde comment les corps étaient si nombreux qu'ils étaient entassés dans des fosses communes d'une profondeur de deux mètres. «Ce n'est pas une morgue, c'est une décharge, c'est énorme», expliquait-il alors.

Un témoignage corroboré par bien d'autres, comme par de nombreuses et très macabres découvertes dans l'Ukraine autrefois occupée par les armées russes: le respect de ces dernières pour la vie humaine, ou pour celles et ceux qui l'ont perdue, est pour le moins particulier.