À Bakhmout, les effroyables souffrances des forces ukrainiennes

Bakhmout plie, mais Bakhmout ne rompt pas. C'est, depuis des mois, la musique brutale et mortelle que l'on entend jouer depuis la petite ville de l'oblast de Donetsk, devenue point de fixation majeur d'un front où la Russie et l'Ukraine ont par ailleurs peu progressé.

La rumeur d'un retrait ordonné des troupes ukrainiennes, dépassées par l'alliance des militaires du groupe Wagner et d'autres, plus redoutables et mieux entraînés, issus des rangs officiels de l'armée russe, s'est un temps faite jour.

Mais si l'Ukraine modifie ses positions au sein de la ville, elle ne l'abandonne pas. Alors que les forces armées en jaune et bleu expliquaient avoir été frappées 130 fois par l'ennemi russe en vingt-quatre heures, l'administration de Volodymyr Zelensky et le président lui-même ont annoncé, une fois de plus, qu'elles enverront de nouvelles troupes défendre Bakhmout, coûte que coûte.

⚡️️Ukrainian military Commander-in-Chief General Valery Zaluzhnyi and Army Commander Colonel-General Syrskyi support the continuation of the defense operation and the further strengthening of Ukrainian positions in Bakhmut, the Office of the President has reported. — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 6, 2023

Les combats s'y poursuivent donc, avec une violence et une frénésie indicibles que peinent à retranscrire les quelques vidéos crues, tournées sur le vif et visibles ci-dessous.

Incredible footage of combat in the residential area of Bakhmut. The enemy is on the same street as the Ukrainians, 15 meters away. The task, at a minimum, is to create a flurry of fire to prevent enemy assault.

Source: MotoLife. pic.twitter.com/djkodYGkGX — Dmitri (@wartranslated) March 3, 2023

[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸 Combats urbains à Bakhmut, côté ukrainien.pic.twitter.com/W19bqdVHbf — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) March 2, 2023

#BakhmutHolds, but for how much longer?#Ukraine's troops have already defied expectation.



I don't often post "battle" videos - there are so many on Twitter/elsewhere that do, but this (forgive the music) shows the 93rd OMBr in the centre trying to conduct aerial reconnaisance. pic.twitter.com/vbUzHUgE3S — Tim White (@TWMCLtd) March 6, 2023

#Ukraine Update Bakhmut.

Encore une journée d’intenses combats dans et autour de la ville.

Les défenseurs UKR tiennent toujours même s’ils sont sous pression. pic.twitter.com/hV1XIam9PL — cedric mas (@CedricMas) March 1, 2023

Le flou et le noir

Il est difficile de lire avec une grande clarté les intérêts des uns et des autres dans cette attaque et cette défense acharnée de Bakhmout. C'est d'autant plus vrai que, comme l'expliquait récemment l'historien militaire Cédric Mas, une «offensive informationnelle» est en cours du côté russe, afin de plonger l'Ukraine et, surtout, ses soutiens occidentaux dans les affres du doute et de la négativité.

#Ukraine Grosse offensive informationnelle en cours de la Russie.

Elle va se déployer sur plusieurs semaines & plusieurs champs.

Nous suivons cela avec @InstitutAR sachant que Twitter est devenu le terrain idéal pour ce genre d’opération mixant plusieurs modes opératoires. https://t.co/787qUwVCV8 — cedric mas (@CedricMas) January 29, 2023

À cela, il faut ajouter les rodomontades d'Evgueni Prigojine, le patron des Groupe Wagner, qui est entré dans sa propre logique politique et dans une bruyante guerre de clans avec d'autres personnages russes du conflit comme le blogueur militaire Igor Girkin.

Voire avec l'armée russe elle-même. Plus tout à fait en odeur de sainteté au Kremlin, qu'il n'hésite plus à attaquer frontalement mais qui semble vouloir le reprendre en main, Prigojine se répendait de nouveau dans d'acrimonieux messages vidéos.

Dans ces dernières et dans le désordre, il se plaint une fois de plus de la «famine de munition» que lui impose le ministère russe de la Défense, se révèle furieux que l'un de ses adjoints n'ait eu le droit de pénétrer dans le QG de «l'opération spéciale» ou menace d'un effondrement du front russe si, par mégarde, il retirait l'ensemble de ses troupes de Bakhmout.

Prigozhin began to sadly predict Russian defeats - "If today Wagner retreats from Bakhmut, whole frontline will crumble".



He panics about "ammunition famine" and threatens that if Wagner is forced to retreat, flanks break, whole Luhansk region & Crimea will be surrendered etc. pic.twitter.com/89pOKSrHcf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 5, 2023

Prigozhin again complains about the situation in Bakhmut.



"The Armed Forces of Ukraine created a number of groups to block Wagner forces. I sound the alarm to give us ammunition and cover the flanks, otherwise we will all get f*cked." pic.twitter.com/lzjqKb8ypF — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2023

Le poids des morts

La situation à Bakhmout est si peu claire que même l'Institute for the Study of War, cercle de pensée basé à Washington DC et très fin observateur du conflit, semble ne pas toujours savoir sur quel pied danser. Après avoir pressenti un retrait ukrainien, l'institut s'est ainsi ravisé, en même temps que les autorités de Kiev annonçaient ne pas vouloir laisser tomber la «forteresse Bakhmout».

NEW: #Russian forces appear to have secured a sufficient positional advantage to conduct a turning movement against parts of #Bakhmut but have not yet forced #Ukrainian forces to withdraw and will not likely be able to encircle the city soon.



(Corrects earlier tweet that… https://t.co/IzGLzAFbKS pic.twitter.com/8xnYLU6pTI — ISW (@TheStudyofWar) March 5, 2023

.@TheStudyofWar wrote Sunday that “#Ukrainian forces are unlikely to withdraw from #Bakhmut all at once and may pursue a gradual fighting withdrawal to exhaust #Russian forces through continued urban warfare.” @CNBChttps://t.co/CVEISMQc43 — ISW (@TheStudyofWar) March 6, 2023

Selon l'ISW, s'il y a un retrait des forces ukrainienne, celui-ci est graduel et a pour objectif d'user un peu plus encore les forces que la Russie envoie par vagues incessantes sur les positions de Kiev, sans compter les morts et quitte à ne les armer que d'armes légères et de pelles.

Mais pour l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, cette décision de prolonger le combat, de tenir coûte que coûte et le plus longtemps possible, ne viendra pas sans un prix politique et moral possiblement assez lourd.

Alors que, comme de nombreux autres observateurs et acteurs occidentaux du conflit, le Secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a expliqué qu'un départ de Bakhmout n'aurait d'incidence que symbolique, le pouvoir central ukrainien n'en démord toujours pas.

Et alors qu'on concentre depuis des mois les regards sur les effroyables pertes et souffrances des troupes russes et des sortis de prison du Groupe Wagner, un récent article du Kyiv Independent vient lui aussi jeter une lumière très crue sur ce que subissent les défenseurs ukrainiens de la ville –il leur faut tenir une position intenable.

Le journaliste Igor Kossov est ainsi aller interroger de nombreux soldats –mais, cette fois, sans le filtre du service de presse des armées de Kiev. Les pertes en hommes sont décrites comme lourdes. «Quand vous allez sur une position, tu n'as même pas 50/50 de chance d'en sortir vivant, plutôt 30/70», explique un militaire. Un autre décrit un bataillon initialement composé de 500 hommes, mais duquel 150 seulement sont encore en vie.

Comme leurs ennemis russes, les soldats interrogés se lamentent d'un manque criant de munition et d'appui de l'artillerie, expliquent devoir parfois s'en remettre à des mortiers vieux de plusieurs décennies.

Ils décrivent certaines des techniques russes: envoyées à une mort certaine, deux ou trois recrues de Wagner rampent en direction des positions ukrainiennes pour dévoiler leurs emplacements, moment où les armes lourdes russes se mettent en branle pour la réduire à néant.

StarWars in Bakhmut. I love the tracer rounds. pic.twitter.com/S3zTlazW3A — Rammstein Fella✙🇺🇦 (@rammstein_fella) February 19, 2023

Dans cette guerre devenue pour partie urbaine, les maisons sont rasées une à une par les troupes du Kremlin, parfois avec des militaires ukrainiens piégés sous les décombres. Bloc après bloc, les abris commencent à manquer. La grogne monte et l'Ukraine paie le prix fort pour cette farouche défense.

Zelensky encaisse un orage médiatique qu'il va devoir gérer pour avancer. Bakhmut ne sera pas renforcée car ce secteur ne sera pas l'objet des opérations offensives que Kiev prépare avec ses alliés. Sacrifier des concitoyens et l'assumer est une des pires épreuves de pouvoir. https://t.co/uMUw5jaMgF — Jean-Marc Lafon (@JM_Lafon) March 6, 2023

Il est lourd à encaisser, mais c'est peut-être un prix à payer: en en ne lâchant pas tout de suite sa position et en continuant à user, coûte que coûte, des armées russes elles-mêmes exsangues, peut-être prépare-t-elle au mieux les coups suivants.