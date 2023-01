«Zerg rush»: à Bakhmout, Wagner rejoue les tactiques suicidaires de la Première guerre mondiale

Evgueni Prigojine, le dirigeant du groupe Wagner, a fini par le reconnaître dans une interview à l'agence de presse officielle RIA Novosti le 3 janvier: à Bakhmout, ses forces sont enlisées.

«Les gars se battent pour chaque maison, parfois pendant plus d'une journée. Parfois, il leur faut des semaines pour capturer une maison. Tous les 10 mètres, il y a une ligne défensive», a-t-il déploré, se mettant au passage en porte-à-faux avec l'optimisme feint du Kremlin.

Bakhmout, cette ville de 70.000 habitants située à l'Est de l'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk, est devenue le théâtre d'une des principales et plus terribles batailles entre les forces ukrainiennes et russes.

Face à la détermination de Moscou à la conquérir et à la résistance de Kyiv, l'affrontement a rapidement pris la forme d'une guerre de positions et de tranchées rappelant les pires combats de 1914-1918. Le nombre de morts est estimé à des centaines par jour dans chaque camp.

Les forces de Wagner sont principalement constituées de prisonniers inexpérimentés recrutés directement dans les pénitenciers russe, contre la promesse d'une hypothétique libération en cas de survie –encore plus hypothétique. Elles sont appuyées par l'armée régulière et des séparatistes ukrainiens pro-russes.

Dans un long article qui a été résumé en anglais par le blog britannique dédié aux questions de défense Wavell Room, le journaliste Yuri Butusov a analysé les tactiques de l'organisation d'Evgueni Prigojine à Bakhmout.

Sacrifice humain

«Plusieurs groupes d'assaut se dirigent vers l'objectif, en plein. La tâche principale consiste à s'approcher secrètement de la ligne d'attaque, puis de courir vers les tranchées ukrainiennes et d'y sécuriser une position. Dans de nombreux cas, la retraite n'est pas planifiée. Dans la plupart des cas, Wagner tente d'infliger des dégâts à la position ukrainienne et d'appuyer l'attaque à distance à l'aide de drones, de frappes de mortier et de lance-grenades», explique Butusov.

Toutefois, si le terrain ou les conditions météo (brouillards) apparaissent favorables, les groupes sont envoyé à l'assaut sans appui feu de l'artillerie, en misant sur la vitesse. Si un tel ordre a été donnés, les soldats se jettent même tout droit sur le feu ukrainien. Et si l'assaut échoue, il est recommencé sur la même position jusqu'à obtenir un résultat. Les réfractaires sont abattus.

«Ce sont des attaques d'infanterie coûteuses dans le style de la Première Guerre mondiale. Les attaques interarmées que connaissent bien les soldats britanniques sont rarement observées. La raison pour laquelle le char a été inventé est oubliée», écrit Wavell Room.

La méthode est aussi comparable à celle du «zerg rush» dans le jeu vidéo Starcraft: tenter de submerger l'adversaire avec des unités de faible puissance en misant sur le nombre et sans se soucier des pertes.

Gare à l'optimisme

Toutefois, on aurait tort de penser que ce comportement traduit une faiblesse de Wagner. Ces tactiques peuvent produire des résultats militaires, mais à un coût humain très élevé. Or, ces morts étant principalement des prisonniers, leur décès engendre un coût politique bien plus faible que celui de soldats russes.

Par ailleurs, les commandants et l'artillerie de Wagner restant à l'abri à l'arrière, ces capacités sont préservées. Comme le montre un récent reportage vidéo de Vice, si l'armée ukrainienne parvient le plus souvent à contrer ces assauts terrestres, les bombardements russes lui infligent de lourdes pertes, alors que ses soldats manquent de matériel moderne et de munitions.