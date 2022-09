Après la fuite de Kharkiv, le splendide troll du ministère ukrainien de la Défense

Une déroute. C'est ainsi qu'a été décrite la retraite désordonnée des soldats russes postés dans les environs de Kharkiv (est de l'Ukraine), pressés et harcelés par la contre-offensive de troupes ukrainiennes à l'audace remarquable, forcés de fuir sur des bicyclettes pour certains de leurs membres. Cette fuite a provoqué une ire inédite chez des commentateurs militaires et nationalistes pas franchement habitués à une telle humiliation.

En détalant ainsi, les armées du Kremlin ont laissé derrière elles et en très grand nombre des trésors matériels (chars, blindés, munitions, etc.) dont Kiev n'aurait pu rêver, et qui vont rapidement pouvoir être réutilisés contre leurs propriétaires initiaux.

En plus de cela, comme depuis le début d'une guerre pourtant sombre, l'Ukraine utilise également à plein régime l'une de ses armes les plus efficaces –sinon sur le front, du moins sur celui de la propagande et auprès des peuples amis: l'humour.

Ces dizaines de tanks passés d'un camp à l'autre ont ainsi été nommés «Russian Lend-Lease» par les locaux, référence piquante au fameux programme «prêt-bail» signé par l'administration Biden pour abreuver l'Ukraine d'armements occidentaux.

En outre, et peut-être surtout, après la découverte des importantes réserves de munitions, obus et missiles laissées en plan par les armées russes en quittant précipitamment l'oblast de Kharkiv, le ministère ukrainien de la Défense lui-même a tweeté un message à l'humour aussi sombre que rageur.

In the past week, the #UAarmy received thousands of tons of ammunition as a gift from the Armed Forces of 🇷🇺 Please note that we do not accept gifts from murderers, torturers, looters, or rapists. In the coming days, we will return everything, right down to the last shell. pic.twitter.com/F51VQTtJgZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 16, 2022

«Dans le courant de la semaine passée, l'armée ukrainienne a reçu des centaines de tonnes de munitions en cadeau de la part des forces russes. Notez s'il vous plaît que nous ne pouvons accepter de présents de la part d'assassins, de bourreaux, de voleurs ou de violeurs. Dans les prochains jours, nous renverrons donc le tout, jusqu'au dernier obus», a-t-il écrit, dans un contraste saisissant avec les indicibles horreurs qui étaient découvertes dans le même temps à Izioum.

Des trolls contre les orques

Dans le même ordre d'idées, des observateurs amusés rapportaient, le 19 septembre, que le canal Telegram du tristement célèbre Groupe Wagner s'était vu contraint de désactiver les commentaires et réactions aux messages qui y étaient postés.

La raison? Des petits malins, sans doute issus de la désormais fameuse «North Atlantic Fellas Organization» (NAFO), ont trouvé le moyen d'insérer dans la conversation des émojis très particuliers aux couleurs de l'Ukraine, représentant leurs mèmes préférés –le blason du régiment Azov ou celui du très redouté bataillon Kraken– pour noyer ceux des supporters des mercenaires russes.

Wagner's telegram channel had to disable its users' comments, because "through some miraculous way our adversary has replaced our like emoji" (to the Azov logo) pic.twitter.com/INB1QYkhmT — Christo Grozev (@christogrozev) September 19, 2022

Le trolling est parfait et délectable, à tel point qu'il a poussé, le 28 août dernier, le ministère ukrainien de la Défense à remercier publiquement la NAFO, son armée de l'ombre et de blagueurs.

We usually express gratitude to our international partners for the security assistance. But today we want to give a shout-out to a unique entity - North Atlantic Fellas Organization #NAFO.

Thanks for your fierce fight against kremlin’s propaganda &trolls.

We salute you, fellas! pic.twitter.com/AfDnXf7pfc — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2022

Sans coups, faire rire: si l'humour était une arme, la Russie aurait déjà perdu la guerre depuis longtemps.