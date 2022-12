La gaffe à un million de roubles de Dmitri Rogozine, copain de Poutine et ex-patron de Roscosmos

Si l'infinie litanie de ses frasques et rodomontades permanentes (il avait affirmé, en mars, qu'il ne resterait plus que des «balais» aux astronautes américains pour se rendre dans l'espace), de ses échanges pétris d'insultes avec Elon Musk ou l'ex-astronaute américain Scott Kelly sur Twitter, et de ses appels immodérés à l'usage de l'arme atomique ne dessinaient pas une personnalité si instable et menaçante, on pourrait dire de l'ancien chef de l'agence spatiale russe Dmitri Rogozine qu'il est un «sacré loustic».

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Très très bonne ambiance avec Scott Kelly (un des astronautes les plus expérimentés de la NASA) qui dit à Rogozin (boss de l'agence spatiale russe qui a vrillé complet) qu'il trouvera peut-être un job chez McDo si McDo existe toujours en Russie et qui se fait bloquer en retour 🥶 https://t.co/Kgc1jC9zRx — Florence Porcel (@FlorencePorcel) March 7, 2022

Loustic ou pas, Dmitri Rogozin n'est pas n'importe qui. Allié de longue date du dirigeant russe Vladimir Poutine, dont il a l'oreille et l'attention stratégique, nationaliste pur jus, l'homme âgé de 58 ans a un CV long comme le bras: membre de la Douma, représentant de la Russie auprès de l'OTAN, vice-président du gouvernement russe en charge de la Défense et de l'industrie spatiale et, plus récemment, patron de l'équivalent russe NASA, Roscosmos.

Il y a quelques mois, Dmitri Rogozin a toutefois fini par se faire éjecter de son siège de monsieur Espace. Depuis, comme il semble qu'il s'ennuie, il va se promener sur le front de la guerre menée par son pays contre l'Ukraine, pour y jouer le mâle avec de gros blindés, faire du cosplay militaire et poster des vidéos de lui-même, très fier, sur les réseaux sociaux.

Rogozin fervently rides a self-propelled artillery mount with a Z-swastika. These are the entertainments he now has after leaving "Roskosmos". pic.twitter.com/ZkjrY4G9wc — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2022

Вы не смейтесь, но это Рогозин. Пишут, что он в таком виде был в Донецке и под Херсоном. Неужели исполнится его давняя мечта — оказаться в окопе? pic.twitter.com/R0L4VQi2Xb — Рустем Адагамов (@adagamov) October 23, 2022

Cosplay OTAN

Et c'est précisément là que le bât a récemment blessé –au minimum son orgueil, sans doute sa réputation aussi. Sur l'une de ces photos de lui-même, harnaché et armé jusqu'aux dents comme s'il allait conquérir seul cette satanée Bakhmout qui résiste encore, dans l'oblast de Donetsk, l'homme est équipé de pied en cap de matériel haut de gamme en provenance de pays occidentaux ou membres de l'OTAN.

1/ Dmitry Rogozin, Russia's former Deputy Prime Minister for Defence and Space Industry, is taking heavy criticism from Russian milbloggers for posing in an occupied region of Ukraine carrying and wearing NATO military clothing and weapons. ⬇️ pic.twitter.com/y4pEOPx5Fj — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 29, 2022

Fous de colère et ivres de moqueries, les blogueurs militaires russes ont immédiatement comparé sa tenue à l'équipement maigrelet et largement insuffisant fourni à la chair à canon russe envoyée au front, et lui sont immédiatement tombés dessus, comme un seul homme.

Ont été identifiés sur ces photos de petit soldat croulant sous son riche barda: une coûteuse veste militaire d'hiver de fabrication autrichienne, une veste turque, des chargeurs pour le très peu russe mais plutôt belge fusil mitrailleur FN SCAR-H, un pistolet Glock modifié et les munitions qui vont avec, des bottes slovaques, une mitraillette tchèque.

Le casque, en revanche, est bien de fabrication russe. Mis à part peut-être ses sous-vêtements –mais nous ne le saurons jamais–, c'est le seul objet à provenir de la mère patrie. Il s'agit d'un modèle destiné à l'élite, d'une valeur estimée à 1.900 dollars (1.818 euros).

Alors que les mobilisés russes en ont été réduits à creuser des tranchées de leurs propres mains, il a été calculé par les observateurs que la valeur totale de ce que Dmitri Rogozin porte sur ces images est d'environ 16.300 dollars, soit un million de roubles.

De quoi mieux équiper nombre de ces pauvres hères qui, eux, ne font pas du tourisme pour réseaux sociaux sur le front, mais vont se faire chaque jour écharper et tuer par les balles et obus ukrainiens.