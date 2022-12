Valeri Zaloujny prévient: Moscou va bientôt réessayer de s'emparer de Kiev

On peut lire dans les colonnes de The Economist cette étonnante prédiction, lorsque l'on connaît la situation actuelle des armées russes, et lorsque l'on se souvient de la manière piteuse dont s'est terminée la précédente tentative, dans les premiers mois de l'invasion: Moscou préparerait une nouvelle offensive au sol massive pour s'emparer de Kiev.

Le média précise cependant que ce ne sont nullement ses prédictions, mais celles de Valeri Zaloujny, le talentueux général qui mène la danse militaire du côté ukrainien, rencontré auprès de son camarade Oleksandr Syrsky et de Volodymyr Zelensky.

«Les Russes préparent quelque chose comme 200.000 nouveaux soldats», affirme Zaloujny. «Je n'ai aucun doute qu'il vont tenter de s'en prendre à nouveau à Kiev», ajoute-t-il, précisant que ce nouvel assaut au sol pourrait être déployé depuis la Biélorussie, le Donbass ou le Sud de l'Ukraine, dès le mois de janvier 2023, plus probablement au printemps.

Il existe effectivement quelques signes inquiétants du côté russe. La menace biélorusse continue à planer sur le conflit, avec des mouvements de troupes et manœuvres militaires qui, si elles semblent n'être qu'un chiffon rouge selon le renseignement britannique, poussent néanmoins l'État-major ukrainien à se préparer à toute éventualité.

Surtout, malgré ses vives dénégations et malgré les risques mortels que cela ferait peser sur l'économie russe, Moscou préparerait d'ores et déjà une nouvelle vague de mobilisation. Selon certaines analyses, elle a même déjà commencé dans l'ombre, car la précédente ne s'est jamais officiellement tout à fait terminée.

Circonspection

Pourtant, et bien qu'ils soient les principaux concernés et maîtrise plutôt bien leur sujet, la circonspection peut être de mise face à ces sombres prévisions émises par l'État major ukrainien. Malgré quelques signes de résistance, l'économie russe est déjà exsangue et glisse de plus en plus, du fait de la guerre et des sanctions qu'elle a déclenchées, vers un marasme profond et durable.

Si le front est en ce moment relativement immobile, avec néanmoins toujours d'âpres combats autour et dans la ville de Bakhmout, l'hiver pourrait selon certains analystes être militairement défavorable à une Russie mal équipée et à la peine. Quant à un éventuel appui de la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko, malgré quelques mouvements inquiétants ou pensés pour l'être, il semble peu probable.

L'Ukraine pourrait ne pas réellement prendre de pause opérationnelle pour temporiser et réarmer, mais tenter au contraire de profiter de son élan et de pousser son avantage sur la boue glacée, peut-être vers Melitopol, où elle a récemment frappé une base russe ainsi qu'un pont pouvant donner quelques indices sur ses prochaines cibles.

Dans leur majorité, les analystes occidentaux ne croient donc pas à un tel sursaut de Moscou, ni à un nouvel assaut massif au sol, du moins pas en l'état. Les troupes russes sont épuisées, mal équipées, mal entraînées. Elles ont été décimées d'une centaine de milliers de combattants, souvent de malheureux conscrits envoyés au front sans véritable entraînement voire sans matériel, mais parfois aussi issus d'unités précieuses et prestigieuses.

De plus, les armées russes manquent cruellement de munitions, au point de s'en remettre à de vieux obus rouillés produits il y a quarante ans et de s'en remettre à la Corée du Nord pour lui fournir de quoi continuer le combat au sol. La pénurie est telle que, selon le patron des armées britanniques Tony Radakin, «la capacité [des Russes] à mener des opérations au sol réussies diminue rapidement».

Et si l'arrivée massive dans la danse macabre des missiles et drones iraniens pourrait offrir un sursaut destructeur à Moscou, les alliés de Kiev ne restent pas les bras croisés et s'activent pour lui fournir de quoi défendre durablement ses cieux –et ses infrastructures énergétiques, visées avec cynisme par la Russie. La probable arrivée prochaine de systèmes antiaériens Patriot pourrait ainsi changer la donne.

Il y a quelques jours, Vladimir Poutine annulait une traditionnelle conférence de presse de fin d'année, peut-être de peur d'être confronté à trop de questions et de doutes sur l'état réel de sa guerre d'invasion du voisin ukrainien.

De l'autre côté, Valeri Zaloujny a tout intérêt à maintenir la pression sur les alliés de l'Ukraine. Même si la Russie ne prépare pas réellement de nouvelle offensive massive, Kiev a besoin de plus d'armes, d'armes à plus longue portée que les Britanniques et le Secrétaire à la défense Ben Wallace n'excluent plus, pour reprendre ses terres, peut-être même celles saisies en 2014 par son envahissant voisin, en particulier la Crimée.

Ces besoins de matériels sont d'autant plus criant, explique The Economist, qu'une petite musique favorable à un arrêt des combats et à des négociations entre la Russie et l'Ukraine commence à nouveau à se faire entendre, notamment du côté d'Emmanuel Macron, dont les propos irritent parfois assez fortement. Dans ce contexte incertain, Kiev a tout intérêt à chercher, par tous les moyens, à se placer en position de force.