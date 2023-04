Les gros doutes du Pentagone quant à la contre-offensive ukrainienne

Il y a quelques jours apparaissait dans un recoin perdu de l'internet et après un drôle de cheminement une masse de documents classifiés et hautement sensibles, issus directement des hautes sphères américaines de décision, en particulier des services du Pentagone.

Depuis, ce dernier met les bouchées doubles pour comprendre comment des documents si importants ont pu ainsi quitter ses installations et leur secret, et pour tenter de réparer les dégâts considérables que de telles fuites peuvent provoquer chez les alliés des États-Unis –la Corée du Sud a peu apprécié le fait d'avoir été observée de si près, par exemple.

Secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin s'est ainsi senti obligé, en écho à son homologue Oleksii Reznikov, de réaffirmer que l'Ukraine conservait malgré les «leaks» une pleine et entière confiance dans ses plans futurs et quasi immédiats, ceux d'une vaste contre-attaque annoncée depuis des mois.

«Et nous resterons concentrés sur notre assistance pour que l'Ukraine puisse continuer à connaître le succès, quel que soit le moment où choisissent de lancer de telles opérations», a ajouté Lloyd Austin, comme l'explique un article du Wall Street Journal.

Une manière, peut-être, de jeter un peu d'eau sur l'incendie provoqué par les fuites de la semaine dernière. Car comme l'explique le Washington Post, et complètement à rebours du discours officiellement tenu en public, le Pentagone semblait douter très sérieusement de la capacité de l'Ukraine à reprendre beaucoup de terrain lors de sa contre-attaque.

A priori produit par l'Office of the Director of National Intelligence avec l'appui de moyens humains de la CIA, le document expliquait ainsi fin février, à la date de sa rédaction, que l'Ukraine souffrait de «limitations de la génération et du maintien de sa force» suffisamment profonds pour que son offensive ne débouche que sur de modeste gains territoriaux, «bien en-deçà» des objectifs recherchés par Kiev.

Les plans étudiés –qui ne sont sans doute pas l'unique solution envisagée par Kiev– sont centrés autour de la destruction du pont de Crimée, également nommé pont de Kertch, vital pour le ravitaillement russe d'une péninsule désormais hérissée de fortifications.

«Des insuffisances ukrainiennes durables dans l'entraînement et la fourniture de munitions vont probablement restreindre la progression et augmenter les pertes durant cette offensive», est-il écrit dans le document (plus très) secret.

Selon le Washington Post, un autre document issu du National Intelligence Council a circulé ces dernières semaines dans les hautes sphères américaines, et arrivant à des conclusions similaires.

Le pire contre-attaque

Des discussions au plus haut niveau entre les gradés américains, y compris le chef d'État-major Mark A. Milley et Lloyd Austin, et leurs contreparties ukrainiennes auraient eu lieu ces dernières semaines pour s'assurer que Kiev ne visait pas trop haut, et que ses ambitions correspondaient bien à ses moyens.

Une source du journal américain explique en outre que des simulations ont été effectuées avec des hauts gradés ukrainiens pour déterminer l'issue de différents scénarios, et le risque d'un trop grand étalement des forces en jaune et bleu disponibles au moment de la contre-attaque.

Confrontés à cette fuite, des officiels ukrainiens n'ont pas cherché à nier les difficultés potentielles d'une telle contre-attaque. «Tout le monde sait que nous n'avons pas beaucoup de munitions, le président et le ministre de la défense ne cessent d'en parler», commente l'un d'eux, qui met également l'accent sur la lenteur de l'arrivée des matériels modernes promis par l'occident.

«Et il est évident pour tout le monde depuis novembre que la prochaine contre-offensive sera centrée sur le Sud, d'abord Melitopol puis Berdyansk. Mais l'endroit exact –ça, on peut le changer la semaine précédente», poursuit la même source.

Anciennes ou plus récentes, comme sa logique mais problématique grande consommation de munitions pour systèmes anti-aériens, les faiblesses de l'Ukraine sont certes connues, par le commandement du pays lui-même en premier lieu.

Il lui faudra beaucoup d'intelligence et plus de souplesse stratégique, tactique et opérative encore pour réussir son pari. Le président Zelensky a laissé entendre que les plans du pays avaient déjà évolué depuis la fuite du Pentagone, et l'on sait désormais d'expérience que l'Ukraine a largement de quoi surprendre le monde.