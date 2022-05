🔫 De l'importance des gros canons 💣 Le coup d'État contre Poutine 🐦 Elon Musk qui plombe Twitter: l'hebdo de korii.

Caesar, M777, M109: en Ukraine, l'artillerie à longue portée change la donne

Entre Kiev, Moscou et, à distance, les États-Unis, un impitoyable duel de canons.

Vladimir Poutine ferait face à un coup d'État «impossible à arrêter»

Et la Russie aurait déjà perdu un tiers de sa force d'invasion. Le début de la fin?

La dette créée par Elon Musk pourrait tuer Twitter

Les bots ne sont sans doute pas le vrai problème.

Mauvaise nouvelle: le pétrole génère un «tsunami de cash» pour ses producteurs

On le croyait mort, il n'a jamais été si profitable.

Ce site génial vous permet de rendre fous des officiels russes grâce à une blague téléphonique

Comme les arnaques au CPF, mais plus utile et beaucoup plus drôle.

Krach boursier et éclatement de la bulle tech: un mal pour un bien?

Les réalités reprennent de la vigueur et le marché s'assainit.

Bières, appâts de pêche et grenades: les folles transformations des drones ukrainiens

Lorsqu'il s'agit de tuer, l'imagination n'a aucune limite.

Les batteries à «hydrogène solide» vont-elles supplanter le li-ion?

En piégeant le gaz dans un dispositif semblable à une bobine de film, le prototype de Plasma Kinetics promet beaucoup.

Et si l'Ukraine envahissait la Russie?

Croyez-le ou non, mais la question se pose très sérieusement.

L'armée des États-Unis développe un avion espion capable de ne jamais se poser

365 jours de vol grâce à l'énergie solaire.

