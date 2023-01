Pour marquer son autorité, un soldat russe dégaine une grenade et fait sauter sa base

L'autorité n'est pas un don naturel chez tous les chefs. Encore moins, semble-t-il, dans l'armée russe. Ainsi, alors que le président Vladimir Poutine vantait la «dynamique positive» de son «opération spéciale» en Ukraine –durant laquelle Moscou a pourtant perdu, selon les chiffres ukrainiens, plus de 115.000 hommes dont plus de 600 la seule journée du 14 janvier–, un soldat faisait la gaffe de sa vie (ou plutôt de sa mort) dans une base de la région de Belgorod.

Comme le rapporte Newsweek, qui base son récit sur celui des agences et médias d'État russes, trois hommes auraient trouvé la mort, seize autres auraient été blessés et huit seraient portés disparus après ce qui a été décrit comme le «mauvais maniement» d'une grenade.

Selon la chaîne Telegram Baza, un militaire se serait saisi de la petite bombe «pour gagner en autorité auprès de ses subordonnés». Pas de chance, le chef en question était aussi un imbécile et la grenade a sauté: en guise d'autorité, il a donc trouvé la mort et causé celle de ses camarades.

